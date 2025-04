Chema Riquelme: «Hay cofradías que compran a talleres de Pakistán y debemos mostrar qué hay detrás de ese material»

El arte sacro está viviendo un momento de esplendor y en nuestra provincia cada vez son más los artesanos que deciden quedarse en su tierra para exportar su arte desde este rincón de la península a todo el mundo. Un sector que, siguiendo los pasos dados en otras provincias andaluzas, comienza a unirse y asociarse para defender su artesanía y la tradición de estos oficios frente a la competencia, en muchos casos desleal, que llega desde otros países como Pakistán.

Apaso (Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense) es el nombre de esta asociación que comienza a dar sus primeros pasos en estos días de Cuaresma previos a la Semana Santa. Para conocer en detalle esta iniciativa y saber más de la exposición que tienen preparada hablamos con el artista plástico Chema Riquelme, uno de los impulsores de la asociación.

- ¿Chema, qué es Apaso?

- Apaso es aún un proyecto. Compañeros artistas y artesanos de otras provincias se han puesto en contacto conmigo para que desarrolle lo que es una asociación de artesanía y arte sacro, que aquí en Huelva por desgracia no hay y es verdad que es una necesidad que tenemos. Apaso es Asociación Profesional de Arte Sacro Onubense. Es la idea que tenemos y como decía es un proyecto, no hay nada cerrado. Hay algunos artistas que ya forman parte pero faltan muchísimos que hay en toda la provincia de Huelva.

- ¿Cómo están siendo estos primeros pasos?

- Pues esto es una carrera de fondo, pero que la montaña la hemos pasado. Ya vamos contrarreloj hacia abajo, a toda velocidad. En su día tuve una pequeña reunión y cogí a cada uno de una gremial diferente, amigos míos y jóvenes con muchas ganas de trabajar. En esa primera reunión estuvieron el bordador Jesús Lagares, el tallista Rafael Borrero, la restauradora Rocío Calvo, el artista y docente Miguel Verdejo, el imaginero Santiago Delgado. En esa primera reunión empezamos a mover un poquito por dónde podríamos ir pero sin dejar nada cerrado.

Chema Riquelme junto al cartel del Rosario Jubilar Rociero B.R.

Hay tantas ganas de trabajar que ya se está hablando de poder hacer cosas educativas, mover la asociación para diferentes exposiciones… mostrar todo el trabajo que hay en Huelva e incluso abrir esas gremiales. Ahora mismo está representada la orfebrería, el bordado, la cerámica, la talla, la pintura o la imaginería, pero hay otras que se podrían incluir como la cerería, los floristas o incluso compositores.

- ¿Tiene Huelva un sector del arte sacro tan potente como otras provincias?

- Es que en otras provincias está ese movimiento, pero tenemos que ver también que esas provincias se enriquecen con las demás provincias que hay alrededor. Vamos a sacar en valor todo lo que tenemos aquí, que es muy bueno y hay una variedad importantísima. Estamos acostumbrados a ver los trabajos de los compañeros y queremos sobre todo darle presencia.

- ¿Qué es lo que ha impulsado ahora a crear la asociación?

- Yo creo que tenemos que unirnos para tener fuerza. Hace poco Paquili en Sevilla con su Asociación de Sevilla han conseguido bajar el IVA de todos los trabajos artesanales relacionados con la Semana Santa. Y hay muchas cosas que aún se

«En Sevilla han conseguido bajar el IVA de todos los trabajos artesanales relacionados con la Semana Santa: nosotros ayudamos también al turismo o a la cultura»

pueden conseguir. Nosotros aportamos una serie de cosas que a lo mejor otra profesión no lo aporta. Nosotros ayudamos también al turismo o a la cultura. Hay cosas muy importantes que podemos intentar luchar para conseguir algo más. Si nosotros conseguimos que las instituciones y los organismos públicos nos ayuden, seguramente podemos hacer crecer más la Semana Santa que tenemos.

- ¿Habéis tenido ya contactos con esas otras asociaciones de arte sacro que ya hay creadas en otras provincias?

- Ha habido un pequeño contacto con algunos de ellos, brindándonos la facilidad de ayudar en estatutos, pero no hemos tenido más contacto. Vamos a ir arrancando, vamos a tener nosotros nuestros propios estatutos y nuestras propias ideas. Pero sí, en el día de mañana se podría crear la fundación de todas las asociaciones de todas las gremiales de Andalucía, que ahí es cuando de verdad tendremos fuerza. Vamos a intentarlo, estamos en el camino y creo que sí podría ser.

- ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar?

- Justo cuando pase la Semana Santa nos sentaremos y pondremos los estatutos sobre la mesa para que los vean todo el mundo. Habrá que votar presidente, tesorero, secretario… todos los cargos. También estamos viendo que todos los que entren en la asociación tienen que presentar un book, tienen que ser profesionales y reunir una serie de características para que pueda entrar. Una vez que tengamos esa reunión ya daremos forma a todo. Luego ya vendrán exposiciones, cursos, masterclass…

Reunion de algunos miembros de Apaso B.R.

- Háblanos de la exposición que servirá de punta de lanza de la asociación.

- La exposición será en la 'Sala de los Brazos' de la Casa Colón, se inaugura el día 2 de abril a las siete de la tarde y está abierta a todos los públicos. Intentamos siempre que haya un poco de obra social, por lo que hemos puesto un donativo de entrada de un euro voluntario que irá destinado a la obra social que realiza el grupo joven de la Hermandad de la Borriquita, que además serán los encargados de velar por la seguridad de la exposición. Hemos cogido diferentes gremiales, aunque aun no han podido estar todas representadas, pero si hay un plantel de primera línea: Rocío Calvo, Abraham Ceada, Carmelo del Toro, Jesús Osorno, Rafael Infante, José Luis Aquino, Santiago Delgado, Jesús Lagares, Miguel Verdejo, Alex Mairena, David Morales, Rafa Borrero, Ana Beltrán, Josema López, Juan Robles, Álvaro Casas, José Luis Delgado y Chema Riquelme. Estará abierta en horario comercial hasta el 9 de abril.

- ¿Cómo os está afectando la situación actual que se está viviendo con la proliferación de talleres pakistaníes?

- Se ha comentado y es algo que es vozpópuli, pues todos los medios de comunicación se están haciendo eco de ellos. Yo pienso que todo el mundo debe de comer, lo que no veo ético es el plagiar los trabajos. Te puedes inspirar en alguna obra, todos nos hemos inspirados en un Velázquez o un Miró, pero no plagiar. En este caso la ética, la profesionalidad, el tener una mano de obra que está reglada, que sabemos que no se van a incumplir los derechos humanos, que no se van a incumplir

«Tenemos que enseñar qué hay por detrás de esos bordados o ese material, porque seguramente no haya nada reglado como lo tenemos aquí»

las normativas… creo que tenemos que tener mucho cuidado con ello. En este caso las redes sociales ha hecho que sea todo muy amplio, que sea todo muy globalizado y hay mucha facilidad para que pueda entrar desde cualquier país la publicidad de Pakistán, Perú y seguirán saliendo.

El problema es que hay hermandades que están comprando eso y comparando el original con la copia se nota la calidad. Lo que tendremos que hacer es dar visibilidad a la problemática que hay al comprar esas cosas. Qué es lo que hay por detrás de esos bordados o ese material, porque seguramente no haya nada reglado como lo tenemos aquí. Y además vamos a mirar esa calidad que tiene y pondremos ese proceso de artesanía que hay detrás de todo esto. Vamos a mirar por lo nuestro, que sabemos que tenemos más calidad, somos más creativos y sabemos que no estamos copiando de nadie.