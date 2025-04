Domingo de Ramos de la Semana Santa de Huelva 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Domingo de Ramos en Huelva, el día más radiante del año que da inicio a la Semana Santa 2025. Durante la tarde de hoy, si el tiempo lo permite, habrá cuatro hermandades realizando estación de penitencia por las calles de la ciudad: La Borriquita, La Sagrada Cena, la Redención y los Mutilados.

