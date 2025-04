Viernes de Dolores Huelva, en directo: última hora del tiempo, recorrido y hermandades de la Semana Santa de Huelva 2025

La espera de los cofrades llega a su fin. Hoy es Viernes de Dolores y eso significa que comienza oficialmente la Semana Santa de Huelva 2025. Lo hará, como es tradición, con las salidas de la Virgen del Prado del Higueral, cuya salida está prevista a las 18:15 horas, y la Virgen de los Dolores de Las Colonias, que comenzará su recorrido a las 19:00 horas.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}