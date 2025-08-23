El Recreativo de Huelva firma un gran amistoso con el Marbella y anuncia otro ante el Atlético Central

Los jugadores del Decano celebran uno de los tres goles ante el Marbella

El Recreativo de Huelva sigue quemando etapas de cara a su debut liguero ante el Almería B el próximo 7 de septiembre, que tendrá lugar en tierras almerienses a las 12.00 horas. Este viernes sumó una victoria más de pretemporada ante el Marbella por 1-3 y este sábado el Decano comunicó este sábado que se medirá al Club Atlético Central el próximo 29 de agosto a partir de las 10.00 horas en la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza.

En cuanto al duelo celebrado en Montecastillo (Jerez) ante el conjunto marbellí, el Recre volvió a ofrecer una buena imagen y resultado ante otro rival de categoría superior. El equipo de Pedro Morilla ya ha doblegado este verano a rivales de Primera RFEF con autoridad y en esta ocasión lo volvió a hacer.

Especialmente buena fue la primera mitad, en la que el equipo de Huelva logró una máxima eficacia y marcó sus tres goles, quedando para la segunda parte sólo el gol del honor del Marbella. En los primeros 45 minutos.

Tres buenos goles

El Recre se adelantó pronto en el marcador. En el minuto 7 el portero rival no terminó de atajar el balón en una falta y ahí apareció, siempre oportunista, Roni para hacerse con el esférico y con muy poco ángulo mandarlo al fondo de la red. En el 31 el Recre puso el 2-0 en un saque de esquina que centró Viedma al interior del área, donde remató de cabeza a la escuadra Leo Mascaró. En el 39 Arcos cerró la cuenta con un potente disparo.

Salieron de inicio Jero Lario, Leo Mascaró, Bonaque, Nestor Senra, Arcos, Évora, Álex Bernal, Mena, Viedma, Antonio Domínguez y Roni. En el banquillo comenzaron David Gil, Juancho, Iván Romero, Alberto Vela, Camará, Sergi Montalbán, Adam, Da Costa, Paolo, Caye Quintana y Pineau.