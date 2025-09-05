Cuenta atrás para solicitar los viajes del Imserso en 2026: novedades, destinos y precios

Imagen de archivo de dos jubilados paseando por la playa

El Imserso tiene previsto anunciar en la segunda semana de septiembre la fecha oficial de inicio de la comercialización del programa de viajes para la temporada 2025-2026, los cuales se espera que puedan ponerse en marcha en octubre. Junto a ello, también se dará a conocer el día en el que comenzará el envío de cartas a los usuarios, en las que se confirmará la acreditación necesaria para poder reservar plaza.

La nueva temporada contará con un total de 879.213 plazas, todas ellas disponibles desde el primer día de apertura de reservas. Podrán acceder tanto los usuarios acreditados en campañas anteriores como quienes logren una nueva acreditación en esta convocatoria.

Novedades en los viajes del Imserso 2026

La temporada 2025-2026 del Imserso llegará con novedades. Entre las medidas más destacadas se encuentra la introducción de una tarifa plana de 50 euros, con la que los usuarios podrán disfrutar de determinados viajes a un precio simbólico. Con esta iniciativa, el organismo pretende reforzar la participación de las personas con menos recursos, garantizando que las vacaciones subvencionadas no queden fuera del alcance de quienes perciben pensiones más bajas. Para hacer efectiva esta medida, se ha previsto una reserva de 7.477 plazas exclusivas dirigidas a jubilados y pensionistas cuya pensión mensual sea igual o inferior a 568,70 euros, el umbral actual de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez.

Otra novedad relevante es la posibilidad de viajar con mascotas, una mejora muy demandada que permitirá a los usuarios compartir su experiencia vacacional junto a sus animales de compañía.

Destinos del programa de viajes del Imserso en 2026

El nuevo programa de viajes del Imserso mantiene su carácter diverso y ofrece un catálogo de tres modalidades diferentes, de manera que cada persona encuentre una opción acorde a sus intereses y necesidades.

Modalidades de viajes del Imserso 2025-26 Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares.

Turismo de Escapada: estancias de 4, 5 y 6 días diferentes tipos de viajes, como 'Circuitos culturales', 'Turismo de naturaleza', 'Capitales de provincia' y 'Ciudades de Ceuta y Melilla'.

Cabe tener en cuenta que la demanda de plazas varía en función de la fecha, ya que ciertos destinos despiertan más interés en épocas.

Precios de los viajes del Imserso 2026

La nueva temporada de viajes del Imserso también viene acompañada de ajustes en los precios generales de los viajes, los cuales varían en función de destino, duración y época del año.

Precios de los viajes del Imserso 2025-26 Zona Costera Peninsular - Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 309,22 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 244,04 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 409,22 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 344,04 euros.

Zona Costera Peninsular - Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,63 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,63 euros.

Zona Costera Insular - Islas Baleares con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 353,37 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 285,29 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 453,37 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 385,29 euros.

Zona Costera Insular - Islas Baleares sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,52 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,36 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,52 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,36 euros.

Zona Costera Insular - Canarias con transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 464,72 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 378,75 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 564,72 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 478,75 euros.

Zona Costera Insular - Canarias sin transporte | Estancias 10 días (9 noches) en temporada baja: 270,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada baja: 224,28 euros | Estancias 10 días (9 noches) en temporada alta: 370,39 euros | Estancias 8 días (7 noches) en temporada alta: 324,28 euros.

Turismo de Escapada - Circuitos culturales para 6 días (5 noches) | Temporada baja: 312,51 euros | Temporada alta: 412,51 euros.

Turismo de Escapada - Turismo de naturaleza para 5 días (4 noches) | Temporada baja: 305,75 euros| Temporada alta: 405,75 euros.

Turismo de Escapada - Capitales de provincia para 4 días (3 noches) | Temporada baja: 132,91 euros | Temporada alta: 232,91 euros.

Turismo de Escapada - Ceuta o Melilla para 5 días (4 noches) | Temporada baja: 305,75 euros | Temporada alta: 405,75 euros.

Si una persona quisiera una habitación de individual en el alojamiento, el suplemento por noche sería de 22 euros en Islas Baleares y zona costera peninsular, 24 euros en Canarias, y 26 euros para la modalidad de turismo de escapada. Todos los viajes son de pensión completa, excepto en la categoría de capitales de provincia, que el régimen es de media pensión. Además, cabe señalar que estos precios serán incrementados en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven las personas usuarias en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o diferente lote.