Una influencer visita Aracena y alucina con la experiencia que vivió en el campo: «Gracias por darme una lección de vida»

La influencer junto al pequeño Rafa de Aracena
La influencer gastronómica Como con Mimi ha elaborado un bonito y detallado vídeo en su perfil de la red social TikTok en la que muestra a un chaval de sólo 12 años de edad, llamado Rafa, que le enseña algunos de los secretos de la sierra de Huelva.

«Rafalito de Aracena sí que fue una experiencia sin precedentes. Cómo un crío de 12 años me hablaba y enseñaba el campo y sus animales ¡Gracias precioso por darme una lección de vida!», escribía la influencer esta semana para sus seguidores.

Y también añadía «como dato para los más curiosos, este chico es el sobrino del dueño del restaurante donde comí en Aracena (concretamente el Montecruz) y de este campo salen todos los productos frescos que comí en el. Máxima pureza las verduras, frutas, jamón...».

En el vídeo, Como con Mimi deja claro al empezar que la experiencia que vivió con Rafalito «se la tengo que enseñar a todo el mundo».

«Está George de la Jungla y el Rafa de Aracena», comentaba en tono jocoso, y ya en un discurso más serio señalaba la influencer que el pequeño onubense le había «enseñado las cosas más bonitas que he visto en el campo».

Se ve como el chaval le muestra a ella y a sus acompañantes en su distendido día en la sierra onubense hojas de coles, lechugas, tomates, perejil, pimientos, castañas, cerdos a los que les da de comer calabazas, cabras... en un día inolvidable para la influencer gastronómica.

