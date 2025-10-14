Un madrileño va a Galicia a probar el pulpo y se queda sin palabras al descubrir de donde vienen: «Malo no está, pero...»

El pulpo a la gallega, o 'polvo a feira', es uno de los platos más populares de la gastronomía española. Una auténtica delicia cuya elaboración sólo requiere de cuatro ingredientes: pulpo, aceite de oliva, pimentón y sal. Eso sí, para que el plato quede impecable es fundamental que el pulpo sea de gran calidad y su cocción sea perfecta.

Es algo que saben muy bien en Galicia, la tierra donde nació este plato tan popular y el lugar donde se prepara el mejor pulpo a la gallega de toda España. Esto es precisamente lo que ha querido comprobar @victorprous, un conocido influencer gastronómico que ha estado recientemente en Lugo para probar un auténtico pulpo gallego, aunque al final se llevó una sorpresa inesperada.

La curiosa procedencia del pulpo que elaboran en Galicia

El tiktoker madrileño estuvo visitando la Feria de las Fiestas de San Froilán en Lugo y se propuso un objetivo: disfrutar de un pulpo que fuera 100% de Galicia. Para ello, se fue a uno de los muchos puestos gastronómicos que había en la feria y pidió un plato de pulpo a la gallega. Para asegurarse de que el pulpo fuera de Galicia, el creador de contenido preguntó la procedencia al cocinero, cuya respuesta le dejó sin palabras.

«Este es de Isla Cristina, de Huelva», afirmó el cocinero mientras sacaba un pulpo de la olla. Víctor se quedó muy extrañado por la procedencia real del pulpo y una señora que estaba comiendo junto a él le dio una aclaración: «Es pulpo de Huelva porque no hay pulpo gallego. Hay muy pocos. Muy poquitos», explica la mujer, que también afirmó que casi todos los pulpos que se consumen en Galicia son de otro lugar debido a las pocas existencias.

El pulpo tenía un sabor exquisito

A pesar de no ser de Galicia, el pulpo tenía un sabor extraordinario, como quiso destacar el tiktoker, profundamente decepcionado por no poder probar un pulpo de Galicia. «No, si malo no está, pero este pulpo te lo puedes comer en Madrid. Aquí lo único gallego que hay es la elaboración. Está bueno, está tierno, está sabroso, pero…», afirma @victorprous en el vídeo.

El madrileño, finalmente, no pudo cumplir su objetivo de encontrar un auténtico pulpo gallego en las fiestas de Lugo, aunque sí pudo probar un pulpo de Huelva que le sorprendió por su increíble sabor.