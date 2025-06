Manuel Carrasco revela una curiosa anécdota que vivió en sus inicios y que ha sido clave en su éxito: «Ahí empecé a forjar mi leyenda»

Los comienzos en la vida nunca son sencillos, y mucho menos en el mundo de la música. Manuel Carrasco puede dar fe de ello. A pesar de haberse convertido en uno de los artistas más importantes de la música española, el onubense también tuvo un comienzo difícil que ha querido recordar en una entrevista reciente que ha tenido con Isabel Lascurain.

Durante su conversación con la cantante mexicana, que comparte sus entrevistas en su canal de TikTok (@isabel_lascurain), el cantautor recordó cómo fueron sus inicios y contó una curiosa anécdota que le ocurrió durante uno de sus primeros conciertos.

Dio un concierto ante 15 personas

«Antes de que me fuera bien, me fue muy mal. Tengo un concierto en el pueblo de mi mánager que fue uno de los peores. Había muy poquita gente. Tan poca que daba hasta vergüenza salir. Entonces, yo siempre le decía al tour mánager que me dijera la verdad: '¿Se ve muy mal?'. Yo lo que no quería era salir y ver aquello mal», explica el cantante.

Según cuenta Manuel Carrasco, cuando vio que apenas había personas en su concierto, decidió darlo todo como si hubiera miles: «A lo mejor había 15 personas allí. Yo salí y dije: 'Voy a ir a muerte'. Entre la rabia que tenía… Los que estaban allí dijeron: 'Pero este tío está loco, está cantando como si hubiera aquí 10.000 personas y somos tres gatos aquí'. Yo creo que ahí empecé a forjar mi leyenda».

El motivo de su éxito

El curioso episodio que vivió en aquel concierto ha sido determinante para el cantante en su éxito posterior, como él mismo cuenta durante la entrevista: «Yo tengo claro que mi historia de éxito está relacionada con el vivo, con el directo. Mi directo ha estado siempre muy por encima, incluso del éxito más mediático y todo eso. No sé cuántos años llevamos siendo la gira que más entradas vende en España, y eso no es normal. Creo que tiene que ver con ese espíritu de que antes no había nadie y ahora cuando hay miles de personas tengo eso dentro que es lo que transmito».

Los miles de personas que asisten a sus conciertos son testigos de esa energía especial que transmite el onubense, que en este momento sigue recorriendo las principales ciudades de España con su Tour Salvaje 2025.