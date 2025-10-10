El alcalde de Zufre pide «extremar las precauciones» ante la amenaza de un incendio iniciado en el Castillo de las Guardas

Huelva

Un incendio forestal iniciado en la localidad sevillana del Castillo de las Guardas la tardes de este viernes amenaza el término municipal onubense de Zufre. Su alcalde, Santiago González Flores, ha informado a través de las redes sociales a los vecinos, a los que ha pedido «extremar las precauciones».

Según explicó el regidor onubense, desde el 112 le han informado de que el fuego avanza a la altura del kilómetro 62 de la carretera nacional 433, por Las Cortecillas.

«Desde el Ayuntamiento tomaremos las directrices e indicaciones que nos indiquen las autoridades pertinentes. En estos momentos debemos extremar las precauciones y esperar la evolución del mismo», manifestó González, que añade que «el incendio no se encuentra ni controlado ni estabilizado según nos indican desde el Infoca».

Medios desplazados

Por su parte, el Infoca informó de que se han ido ampliando los medios desplazados para la extinción del fuego.

Actualmente están sobre el terreno dos bricas, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, ocho grupos de bomberos forestales, seis vehículos autobombas, una unidad médica y un buldócer.

