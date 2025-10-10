Operación salida: Un accidente dificulta la llegada a Huelva desde la A-49

La operación salida del puente del 12 de octubre presenta varias incidencias que dificultan la llegada a Huelva por la autovía A-49 desde Sevilla.

Según informa la DGT, en el kilómetro 23, en el término municipal de Huévar del Aljarafe (Sevilla) se ha producido un accidente que ha provocado el cierre del carril derecho. Está situación, ante la cantidad de coches en circulación, ha generado una importante congestión del tráfico. La circulación es «irregular» entre los kilómetros 21 y 23 de la citada vía.

Tres vehículos y un incendio

El accidente presentó tres coches implicados, que generó el incendio de la mediana en la A-49 y retenciones a causa de la baja visibilidad por la cantidad de humo.

El suceso, que no dejó heridos, tuvo lugar sobre las 14.00 horas, pero horas después el tráfico continuaba sin ser normal. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos del Servicio de Bomberos de la Diputación de Sevilla y de la Guardia Civil de Tráfico.