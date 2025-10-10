Cinco heridos, entre ellos una niña de 7 años, en una colisión entre dos vehículos en Cartaya

Cinco personas, entre ellas una menor de 7 años, resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de este jueves en Cartaya, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El siniestro se produjo sobre las 20.35 horas en la confluencia entre las calles Higuera y San Pedro, tras la colisión de dos vehículos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y el Consorcio Provincial de Bomberos, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a las personas afectadas y trasladaron al Hospital Virgen de la Bella a cinco heridos: tres mujeres —dos de 34 años y una de 21—, una menor de 7 años y un hombre de 25.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.