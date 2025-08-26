Envenenan por venganza al perro del alcalde de Paterna del Campo: «¿Quién es tan canalla y cobarde?»

El alcalde de la localidad onubense de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez Ortega, ha denunciado a través de las redes sociales la muerte por envenenamiento de su perro.

«¿Hasta aquí vais a llegar? Cuando se polariza tanto las cosas, suceden estas barbaridades, hoy me he encontrado a mi perro envenenado en la casa de mis suegros, en la Viguera. ¿Quién es tan canalla y tan cobarde para hacer algo así? Estáis enfermos».

El regidor onubense, del PSOE, ha conectado esta venganza con la suspensión de la tradicional suelta de vaquillas de la localidad por no obtener la autorización para este tipo de festejos por parte de la Junta de Andalucía. En un comunicado se indicó además que se ofrecería como alternativa la organización de un concurso tipo Gran Prix.

Hace unos días, el alcalde anunció la imposibilidad de celebrar esta actividad, una de las actividades más esperadas y arraigadas en la localidad, después de que la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía denegara los permisos alegando la falta de un documento que, según los registros municipales, sí fue presentado correctamente.

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, acusó al alcalde de no decir la verdad: «No sea mentiroso, alcalde. Daremos cuenta de la verdad en breve. A los vecinos hay que contarles la realidad y no culpar a la Administración», indicó en las redes.

La publicación por la muerte del perro del alcalde está acumulando muchos comentarios. Uno de ello señala que «a ver, puedo llegar a entender que joda y de coraje para el tema de las vaquillas, pero en serio, ¿hay que pagar las frustraciones y el coraje como un animal que no son conscientes ni tal tanto de nada tan macabro?". También indica que "no hay vergüenza. Un animal que no tiene culpa. Eso es de sinvergüenza y encima se sentirá valiente el valiente, el valiente sinvergüenza».