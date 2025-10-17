Un incendio junto a la A-49 provoca un atasco de seis kilómetros entre Huelva y Sevilla

La autovía A-49 presenta en dirección a Sevilla un gran atasco de seis kilómetros por un incendio ocurrido este mediodía junto a la calzada. El punto del suceso está en torno a la salida de Bonares y Niebla y el tráfico lleva más de una hora detenido.

Concretamente, la congestión en el tráfico se extendía desde el kilómetro 64,5, en Niebla, hasta el 60, en Bonares, como notificala Dirección General de Tráfico (DGT), pero después ha crecido hasta los seis kilómetros.

Medios desplazados

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva se está combatiendo el fuego con tres vehículos y cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto y posteriormente se han incorporado dos camiones y tres bomberos del parque de Valverde. También se está desplazando a la zona el Plan Infoca.

La recomendación es que los conductores cojan por la carretera nacional en lugar de la autovía para no colapsar aún más la circulación