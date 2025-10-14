Así ha quedado el camión de sal incendiado en Huelva que ha provocado dos kilómetros de retenciones en la A-49

El incendio de un camión en la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado, ha provocado este martes retenciones en aproximadamente dos kilómetros de la vía, aunque el fuego fue controlado pronto por los bomberos y no se registraron heridos de ninguna consideración, según han confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Según el 112, sobre las 11.50 horas recibieron el aviso del incendio de un camión que transportaba sal, por razones que se desconocen, en el kilómetro 47 de la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado, sentido Sevilla.

Así, se dio aviso a mantenimiento, Guardia Civil de Tráfico, los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva (se movilizaron los parques de Almonte y San Juan del Puerto, con un total de ocho efectivos y cinco vehículos) e incluso al Infoca, ya que había riesgo de que afectara a una zona de campo contigua, aunque finalmente no actuaron.

Los bomberos señalaron que el incendio se consiguió controlar sobre las 12.30 horas y que no se registraron heridos ni atrapados.

Además, según informó la DGT en su página web oficial, el suceso provocó retenciones en dos kilómetros, entre el 49 y el 47,3, además de circulación irregular durante varios minutos.