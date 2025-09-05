Un incendio en la mediana de la A49 provoca atascos kilométricos en el arranque del fin de semana

Imagen de archivo de un atasco en la A49

Un incendio en la mediana de la A49 ha sido el origen de un atasco kilométrico que se ha producido este viernes por la tarde en sentido Huelva, a la altura del término municipal de Villalba del Alcor.

Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, los efectivos contraincendio del parque de Ayamonte han intervenido en el kilómetro 38 para sofocar un fuego que se había declarado sobre las 17.50 horas y que se propagó con gran rapidez hasta alcanzar los dos kilómetros.

(Información en ampliación)