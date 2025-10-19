Apuñalamiento en Huelva: agredido con arma blanca un conductor en la barriada de los Dolores tras discutir con unos jóvenes en patinete

Un hombre de mediana edad ha resultado herido por arma blanca en la noche de este sábado en la barriada de Los Dolores de Huelva capital, tras un altercado de tráfico que tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Pérez Galdós.

Según la información facilitada por la Policía Nacional y el 112, los hechos se produjeron poco antes de las 22.00 horas, cuando se originó una disputa entre el conductor de un vehículo y unos jóvenes que se desplazaban en patinete. La discusión derivó en una agresión en la que el varón sufrió una herida por arma blanca.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió la alerta y movilizó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. Sin embargo, el herido fue trasladado al hospital por medios particulares antes de la llegada de la ambulancia. Fuentes policiales han confirmado que fue atendido en un centro hospitalario y que su vida no corre peligro.

La Policía Nacional ha abierto las diligencias correspondientes para investigar el suceso y, por el momento, no se han practicado detenciones. El grupo de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos y ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial.