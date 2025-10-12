Un incendio en un piso de Huelva deja tres heridos, uno de ellos con quemaduras de segundo grado

Tres personas han resultado heridas de distinta consideración a causa de un incendio registrado este sábado por la mañana en una vivienda de la capital onubense, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El aviso se recibió sobre las 12.26 horas, cuando varios vecinos alertaron al Teléfono Único de Emergencias de un fuego en una vivienda situada en la calle Higuera de la Sierra. De inmediato se activó el protocolo de emergencias, movilizando a Bomberos de Huelva, Policía Nacional, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El fuego se originó en la cocina de un tercer piso, donde los bomberos actuaron rápidamente para sofocar las llamas y evitar su propagación al resto del edificio.

Herido con quemaduras

Como consecuencia del incendio, un hombre sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y piernas, siendo trasladado por los servicios sanitarios al Hospital Juan Ramón Jiménez. Además, su pareja y otro vecino tuvieron que ser evacuados al mismo centro hospitalario por inhalación de humo, según ha detallado la Policía Nacional.

Los heridos son dos hombres de 23 y 56 años y una mujer de 23, que fueron atendidos por el 061 antes de su traslado al hospital.

La vivienda afectada ha sufrido daños materiales en la cocina, mientras que el resto del inmueble no tuvo que ser desalojado. Las causas del incendio están siendo investigadas por los servicios de emergencia.