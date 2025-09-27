Incendio en Huelva: Un herido por quemaduras tras el incendio de una finca agrícola en Mazagón
El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que este sábado a mediodía han tenido que intervenir en un incendio declarado en una finca agrícola situada en el término municipal de Gibraleón.
El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso sobre las 13.20 horas, teniendo lugar el fuego en el kilómetro 21 de la carretera A-494.
El incendio ha dejado una nave agrícola calcinada y ha alcanzado también a algunas viviendas colindantes, resultando herida una persona en el siniestro, concretamente con quemaduras en las manos, por lo que ha sido trasladado a un hospital.
Hasta la zona se han desplazado siete bomberos y cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría.
Tras sofocar las llamas han continuado varias horas más trabajando en las labores de refresco para evitar reproducciones.