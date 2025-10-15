La Policía investiga dos posibles casos de sumisión química a ancianos para robarles en Huelva

La Policía Nacional ha confirmado que está investigando en Huelva dos posibles casos de sumisión química a ancianos con el objetivo de robarles.

En la comisaría de la capital onubense se han recibido un par de denuncias en un plazo de dos meses con situaciones delictivas similares.

Desde el cuerpo policial indican que se trata de «casos parecidos» y que están trabajando sobre ambos el equipo de investigación correspondiente y que "cuando se esclarezcan los hechos" se dará cuenta a la autoridad judicial y se ofrecerá más información al respecto.

Aún no se han facilitado detalles de cómo es el modus operandi de estos casos, pero por norma general los presuntos agresores se acercan a las víctimas, personas de avanzada edad, y tras rociarlas con un producto aturdidor proceden a robarles sus pertenencias.

Un caso denunciado en redes

En las redes sociales está circulando actualmente un caso del que la Policía no ha ofrecido detalles. Según lo relatado por la persona que denuncia esta situación fue vivida por un familiar, concretamente su suegra, este martes.

Según relata, en la puerta de la Clínica del Carmen fue abordada por una chica acompañada por un niño, que le solicitó ayuda porque estaba perdida. Ese momento le rociaron "de forma aérea" supuestamente con algún tipo de droga y "perdió inmediatamente la voluntad". A continuación la montaron en un coche y la señora le abrió la puerta de su domicilio y "robaron lo que quisieron", como joyas y dinero.

"Le tiraron de los anillos y de las pulseras que tenía, dejándole los dedos y los brazos con heridas", y "se llevaron el poco de dinero que tenía", describe el yerno de la víctima, que detalla que "cuando recupero la consciencia, se encontró sola, y seguidamente, llamo a su hija, y a la policía", tras lo que acudió al hospital.

Desde la Policía Nacional han indicado que desde Participación Ciudadana se van a realizar "más charlas con las personas mayores en cuanto a los hurtos amorosos, las estafas y las medidas de prevención q deben tener y se les va a asesorar", toda vez que remarca que estas charlas son habituales y que se enmarcan en el Plan Mayor de la Secretaría de Estado, al tiempo que reiteran que estos hechos "son muy, muy puntuales".