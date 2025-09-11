Cortada la N-433 en Higuera de la Sierra por el incendio de un camión que ha originado un fuego de gran intensidad

La carretera N-433 permanece cortada desde las 03:33 horas de esta madrugada a la altura del kilómetro 72, en el término municipal de Higuera de la Sierra, debido al incendio de un camión que ha provocado un fuego de gran intensidad en las fincas colindantes y que avanza hacia la zona del polígono industrial y los límites con Zufre.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la circulación está condicionada y se han habilitado desvíos alternativos por la A-479 y la A-461. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos desplegados en la zona.

Desde primera hora, el alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, y el concejal Francisco Suárez se encuentran en el lugar coordinando la información y el apoyo a los equipos de emergencia.

Efectivos trabajando

En las labores de extinción participan efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, que intervinieron inicialmente con dotaciones de los parques de Aracena (dos camiones y tres bomberos) y Jabugo (tres camiones y tres bomberos). Posteriormente, el parque de Jabugo se retiró, mientras que continúan trabajando los efectivos de Aracena junto con unidades del Plan Infoca, que han desplegado medios terrestres, helicópteros y avionetas.

También colabora la Guardia Civil, encargada de asegurar la zona y controlar el tráfico en los accesos. Además, se prevé la llegada de maquinaria pesada para facilitar las tareas de contención del fuego.

Aunque el camión siniestrado no transportaba mercancías peligrosas, el incendio se propagó rápidamente.