Accidente en Huelva: Un carril de la A-49 queda cortado por el vuelco de un camión que acabó incendiado

Iba cargado de sandías que acabaron esparcidas por la carretera

No hay que lamentar heridos

Varios heridos en un grave accidente con cuatro coches implicados en la N-431 a su paso por Lepe

Un muerto y tres heridos en un accidente de madrugada entre San Juan y Moguer

Agente de la Guardia Civil de Tráfico, una imagen de archivo
Agente de la Guardia Civil de Tráfico, una imagen de archivo Ep

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El vuelco de un camión cargado de sandías, que ha acabado incendiado y con parte de la mercancía esparcida, ha provocado el corte del carril derecho en el kilómetro 66 de la A-49, a la altura del término municipal de Niebla en dirección hacia Huelva, aunque no ha habido que lamentar heridos.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo a las 22,30 horas de la noche de este pasado viernes, a la altura del término municipal de Niebla, junto al arroyo Candón, lo que provocó el corte total de la autovía y, por tanto, retenciones, ya que la mercancía acabó esparcida por el arcén y el camión acabó incendiado.

Por ello, hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, toda vez que el 112 ha precisado que la circulación se fue recobrando a lo largo de la noche.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico indica en su página web que este sábado continúa cortado el carril derecho en el kilómetro 66 de la A-49, ya que el camión y parte de la mercancía aún no han sido retirados.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app