El impresionante hotel de lujo que acaba de abrir sus puertas a sólo una hora de Huelva: te sentirás como en el Caribe

El Algarve suma una nueva joya a su oferta turística con la inauguración del Kimpton Atlântico Algarve, un elegante hotel de lujo situado junto a la playa de São Rafael, en Albufeira. Aunque el trayecto desde Huelva no llega exactamente a una hora (se tarda alrededor de una hora y cuarto) su proximidad lo convierte en una escapada perfecta para disfrutar de mar, sol y diseño sin necesidad de coger un avión. Desde Huelva, el desplazamiento por carretera ronda los 75 minutos hasta Albufeira, a través de la A-22.

El hotel supone el debut de la marca Kimpton Hotels & Restaurants en Portugal, tras una reforma integral del antiguo Nau São Rafael Atlântico. La reconocida diseñadora Nini Andrade da Silva ha firmado la transformación del complejo, apostando por un estilo fresco que combina materiales naturales, luz atlántica y un ambiente que invita a desconectar desde el primer minuto.

El resultado es un resort moderno, integrado en el paisaje, con 149 habitaciones y suites que ofrecen vistas al océano, a las piscinas o a los amplios jardines mediterráneos.

Un ambiente que recuerda al Caribe

Palmeras, arena dorada, piscinas rodeadas de vegetación y un clima templado durante gran parte del año crean una atmósfera que evoca destinos caribeños… pero a tan solo unos kilómetros de Andalucía. El acceso directo a la playa de São Rafael permite disfrutar de uno de los arenales más atractivos de la región, con sus famosas rocas y aguas turquesas.

El centro wellness, de 1.800 m², es uno de los grandes atractivos del establecimiento. Incluye piscina climatizada, sauna, jacuzzi, baño turco, gimnasio 24 horas, estudio de yoga y ocho salas de tratamiento que apuestan por rituales de bienestar de inspiración atlántica.

Oferta gastronómica Marés: el restaurante principal, donde la cocina mediterránea es protagonista

Sombra & Terra: junto a las piscinas, ideal para comidas relajadas.

Zénite Rooftop Bar: perfecto para brindar con vistas al mar al atardecer.

Una propuesta pensada para quienes quieren disfrutar sin prisas y con la máxima calidad. Además, todo suma, y poder disfrutar de una experiencia fascinante en un entorno que te hará desconectar es fundamental.

El Kimpton Atlântico Algarve está llamado a convertirse en un nuevo refugio de lujo para turistas portugueses y españoles, especialmente los que viven en provincias cercanas como Huelva o Sevilla. Su ubicación permite una escapada de fin de semana con todas las comodidades de un gran resort.