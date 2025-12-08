Raquel Salas hace historia en Peñarroya al ser la primera mujer en ganar la Lámpara Minera

La cantaora de Bollullos Par del Condado Raquel Salas ha cerrado el año 2025 haciendo historia en la provincia de Córdoba. La artista se ha proclamado ganadora del XXXVI Concurso Nacional de Cante Flamenco 'Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo', alzándose con el primer premio y logrando un hito en la trayectoria del certamen: convertirse en la primera mujer que conquista su Lámpara Minera. La Casa de la Cultura de la localidad volvió a ser el epicentro del arte jondo en una noche señalada para la cantaora.

El triunfo de Salas encabezó una clasificación de alto nivel en la categoría de cante, donde María José Abad se hizo con el segundo premio y Emilio Serrano con el tercero, seguidos por Pablo Padilla y Juan Miguel Barquero en cuarta y quinta posición. El certamen también brilló en la modalidad de baile, con la victoria de Marina Heredia y un destacado segundo puesto para Jairo Vega. Todo ello en una gala conducida por José Alonso Ballester y que contó con el respaldo de la guitarra oficial de Ángel Mata.

La artista onubense con los responsables del certamen

La ganadora no ha ocultado su felicidad tras obtener el galardón en la que ha sido su última final de este año. Salas ha calificado de «honor inmenso» la obtención del premio y ha confesado sentir una mezcla de «alegría, responsabilidad y profundo respeto». En su valoración, la cantaora ha querido hacer partícipe de este éxito a su guitarrista, Mané Ortega, a quien ha agradecido su «nobleza y dulzura» sobre las tablas: «Haces que mi voz cobre sentido con tu toque siempre». Un reconocimiento que Salas valora doblemente por el orgullo que le supone abrir camino como la primera vencedora femenina de este concurso.