Pepe Hernández expone en Bellavista: La naturaleza que nos rodea

Cuenta Pepe Hernández, pintor minucioso entre otras muchas habilidades artísticas, que habría deseado tener la posibilidad de embarcar en alguna expedición científica como dibujante del natural. Cita entre otras la que protagonizaran a finales del XVIII Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que vino a durar cinco largos años en un recorrido que les llevó, a bordo de las corbetas Descubierta y Atrevida, desde las costas americanas a las australianas.

Calificado como viaje científico y político, su tornaviaje no pudo ser más desfavorable para Malaspina, que creyó obligado hacer una reflexión, por escrito, sobre la situación de las provincias españolas de ultramar, lo cual le costó la cárcel y después el exilio. Tiempos complicados estos finiseculares, cuyos vientos acabarían trayendo el temporal de la Guerra de la Independencia. En todo caso y al margen de las vicisitudes del ilustre e ilustrado Malaspina, la expedición, en el plano puramente científico, fue un formidable éxito. Pepe Hernández habría traído numerosos cartapacios con sus magníficos dibujos, los cuales, los de la dicha expedición, se siguen estudiando hoy, doscientos y pico de años después.

Tendremos que conformarnos con esta nueva obra que bajo el título común de «Natura morta et plus», detalla lo que el artista encuentra en su entorno, en sus correrías por el litoral onubense. Desde el dibujo de una humilde cerraja, como él mismo la califica, a un impresionante paisaje costero, en los que Pepe Hernández nos muestra una vez más su apreciable manera de ver y relatarnos lo que observa.

Dotado de una notabilísima cualificación técnica, sus acuarelas y acrílicos vuelven a sorprendernos por sus detalles y minuciosidad, aunque es menester reconocer que no es intención del artista adscribirse al movimiento hiperrealista. sino recrearse en las cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor, esa cerraja que pisamos mientras paseamos por el campo, o la flor del cardo borriquero que evitamos para no arañarnos las manos. Esto en el apartado de naturalezas muertas, completadas con un cautivador catálogo de conchas.

Son pequeñas joyas florales o tremendos paisajes en los que Pepe Hernández nos vuelve a enamorar con su pincelada exacta B. R.

El plus que nos regala va de marineros faenando o el vertiginoso tiro de cámara cenital que realiza sobre una jarra. Todo en la exposición, cada una de las casi cincuenta pinturas que nos ofrece, son admirables, pero también relajantes, tal como nos dice la farmacopea popular que son las infusiones de cerraja.

Trátase de pinturas para reconciliarnos con nuestro entorno más cercano, son pequeñas joyas florales o tremendos paisajes en los que Pepe Hernández nos vuelve a enamorar con su pincelada exacta, minuciosa, convencida de que el movimiento, y hasta los aromas, ya los va a poner el espectador. Son pinturas empero, solo pinturas, o nada menos que pinturas, las de un maestro de acuarelistas que muestra su última producción artística, Pinturas, solo pinturas, porque este polímata atesora muchas cosas más.

Natura morta et plus. Acuarelas y acrílicos de Pepe Hernández. Sala de exposiciones del Edificio Mpal de Bellavista. Aljaraque. Horario de mañana y tarde, lunes a viernes. Sábado solo mañanas. Todo el mes de diciembre.