Enrique Ponce, nuevo apoderado: «Será una tarde muy especial cuando vuelva a Huelva con David de Miranda, a esa plaza que me ha querido tanto»

En el marco de la presentación del Libro Verde del Toro Bravo por parte de la Unión de Criadores de Toros de Lidia en los Reales Alcazares de Sevilla, Huelva 24 se encontró con el matador de toros y ganadero Enrique Ponce, que acaba de debutar como apoderado del torero onubense David De Miranda. Aprovechamos el encuentro para charlar con Enrique Ponce de sus primeras impresiones como apoderado del torero de Trigueros.

-Ha sido una sorpresa ese apoderamiento. ¿Por qué David de Miranda? ¿Por qué apoderar?

-La verdad es que ha sido algo que tampoco estaba preparado. No estaba en mi mente apoderar a alguien. Pero bueno, son cosas que surgen de repente. Yo lo vi en la tarde suya de Málaga; en la Feria de Abril, que ha sido el único torero que ha abierto la puerta del Príncipe este año y ha sido el triunfador absoluto de Sevilla. Tenemos también una vinculación con un banderillero que es Cándido Ruiz, que él me hablaba mucho de David, cuando venía conmigo a las corridas de esta temporada de despedida, y bueno, así surgió un poquito todo. Y de repente tuvimos un contacto, empezamos a hablar y poco a poco se ha ido materializando. La verdad que lo importante es la ilusión con la que ambos hemos afrontado este camino.

-¿Qué ves en David de Miranda?

-Creo que tiene una proyección como torero tremenda. Es un torero con una personalidad muy acusada, con un valor muy firme, muy puro y con una forma de interpretar el toreo estéticamente muy buena. Y eso es algo en lo que poco a poco va a ir mejorando, seguro. Tiene una temporada por delante muy ilusionante y muy bonita.

-Enrique Ponce ha sido un hombre caracterizado por la estabilidad. Su cuadrilla ha sido muy estable; su labor en los despachos... ¿Es bueno para un torero la tranquilidad de mirar siempre a las mismas caras?

- Sí claro, por supuesto. El torero tiene que estar centrado en el toro, en las tardes que tenga por delante, en su preparación...Pero mantener una estabilidad es muy importante. A David le he dicho que lo importante es que él esté a gusto; que esté motivado e ilusionado con quien vaya a dirigir su carrera; que haya un 'feeling' entre ambos. Para mí un apoderado no es sólo el hombre que hace las corridas de toros. Es quien se desvive por él, que está pendiente, que es capaz de poder ayudarle en esa evolución. Debe haber un entendimiento, que con una mirada ambos sepan lo que quieren decir y sobre todo que el apoderado mire por los intereses al 100% de su torero. Para mí eso es realmente un apoderado, no solamente hacer las corridas.

«Quién mejor que un torero para hablarle a otro torero. Yo creo que es un plus que tu apoderado haya sido torero antes» Enrique Ponce

-¿Dónde crees que más le puede aportar Enrique Ponce a David de Miranda?

- Bueno, yo creo que en la forma de hablar con él de toros. Quién mejor que un torero para hablarle a otro torero. Es muy positivo que tu apoderado haya sido torero. Yo creo que eso es un plus.

-Si me permite, usted ha sido torero y figura del toreo.

-Bueno, con una experiencia por todas las plazas del mundo y con muchos toros que me he puesto delante de ellos. Por supuesto que también hay otros hombres, de hecho ahí están, que no son toreros, pero son grandes apoderados. No quiero decir con esto que solamente un torero tenga que ser apoderado de otro torero, ni mucho menos. Pero bueno, es un plus porque puedes ayudar a la evolución del torero. Yo siempre he pensado que el torero está en constante evolución y así debe ser. Pero hay que tener humildad para aprender y tienes que tener a alguien que te aconseje en ese sentido.

-Dentro de un año, si volvemos a hablar, ¿qué habrá tenido que pasar para que esté satisfecho con el apoderamiento?

-Hombre, satisfecho en el sentido de que salga todo bien. Yo confío plenamente en David de Miranda, en su toreo y en su personalidad. Pero un poquito de suerte también nos va a hacer falta, en sitios claves, como todos sabemos. Hace poco hemos estado tentando y he salido encantado, feliz de verle una evolución en todo lo que ya estamos trabajando. Imagínate si he salido satisfecho de un tentadero, ¿cómo puedo salir cuando le corte las dos orejas a un toro en Sevilla, en Valencia o en Madrid?

-Huelva ha vibrado con Ponce y es la tierra de David de Miranda. ¿Qué importancia tiene esta plaza en la vida del nuevo apoderado?

-Huelva ha sido de mis plazas talismán, donde me he sentido querido de verdad. Y qué bonito que ahora yo apodere al torero de Huelva, que en estos momentos es David de Miranda. Creo que será una tarde muy especial cuando vuelva David a Huelva y esté yo allí con él en una plaza que me ha querido tanto.