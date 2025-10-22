Muere uno de los fundadores del mítico grupo Los Marismeños

Pesar en el mundo de la cultura, que despide a uno de los fundadores Los Marismeños: Antonio Herrero, uno de los integrantes originales del grupo onubense, ha fallecido.

Ha sido el Ayuntamiento de Huelva el que ha trasladado sus condolencias públicamente tras la noticia de la muerte de Herrero. «Nuestro más sentido pésame, así como todo nuestro cariño y afecto a los familiares y amigos de Antonio Herrero, componente fundador del grupo Los Marismeños», ha señalado en redes sociales, donde otros como quien fuese su compañero, Pepe Gómez El Marismeño, también han mostrado su consternación.

«La peor de las noticias, Antonio Herrero uno de los grandes de la historia de este país , de nuestra cultura», ha expresado.

Fundador del grupo

Antonio Hererro fue uno de los integrantes de "Los Marismeños" en sus inicios, cuando el grupo nació, en 1965, y empezó a recorrer los tablaos y los concursos de sevillanas de Huelva. Ese fue el palo con el que se hicieron famosos y en el que Herrero ha seguido trabajando a lo largo de toda su trayectoria.

Tal y como señala Canal Sevillanas, Los Marismeños irrumpieron ya en el mundo discográfico con un disco con cuatro temas en 1967. Las canciones eran sevillanas con letras populares y arreglos de ellos mismos, en una primera portada en la que figuraban Emilio Losada, Antonio Vázquez, Juan Alejandre, Manuel Millán, y el propio Antonio Herrero, que formó parte como una de las voces del grupo.

Así, el artista formó parte de Los Marismeños en su época más famosa, hasta los años 90, de la mano de Juanini, Emilio Losada y Paco Alejandre, también tristemente fallecido en el año 2007.