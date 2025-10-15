Blanca Betanzos y Nicolás Castaño se cuelgan dos medallas cada uno en el Mundial de Atletismo Virtus

El Campeonato del Mundo de Atletismo Virtus, para deportistas con discapacidad intelectual, tiene protagonismo onubense. Los atletas del CODA Huelva Blanca Betanzos y Nicolás Castaño se han colgado dos medallas cada uno en Brisbane, en Australia.

Blanca Betanzos, que ya sabe lo que es triunfar en esta competición y además en la misma ciudad australiana logró esta vez la medalla de plata en la carrera de los 400 metros. En los 200 metros la velocista de Lucena del Puerto se hizo con el bronce y en los 100 se quedó cerca al podio, al ser cuarta.

Por su parte, su compañero Nicolás Castaño conquistó la medalla de oro en los 1.500 metros tras una gran actuación y en los 800 metros consiguió hacerse con el bronce.