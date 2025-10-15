Blanca Betanzos y Nicolás Castaño se cuelgan dos medallas cada uno en el Mundial de Atletismo Virtus

La velocista lucenera ha sido plata en 400 y bronce en 200, además de cuarta en los 100, mientras que su compañero del CODA se colgó el oro en 1.500 y el bronce en 800

Blanca Betanzos y Nicolás Castaño, dobles medallistas en el Mundial Virtus
Blanca Betanzos y Nicolás Castaño, dobles medallistas en el Mundial Virtus FB
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Campeonato del Mundo de Atletismo Virtus, para deportistas con discapacidad intelectual, tiene protagonismo onubense. Los atletas del CODA Huelva Blanca Betanzos y Nicolás Castaño se han colgado dos medallas cada uno en Brisbane, en Australia.

Blanca Betanzos, que ya sabe lo que es triunfar en esta competición y además en la misma ciudad australiana logró esta vez la medalla de plata en la carrera de los 400 metros. En los 200 metros la velocista de Lucena del Puerto se hizo con el bronce y en los 100 se quedó cerca al podio, al ser cuarta.

Por su parte, su compañero Nicolás Castaño conquistó la medalla de oro en los 1.500 metros tras una gran actuación y en los 800 metros consiguió hacerse con el bronce.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app