Vuelta a Huelva 2025: Adrián Andivia y Celia Gallardo se alzan con la victoria

El 12 de octubre volvió a ser un día de protagonismo para el atletismo con la celebración de una emblemática prueba como la Vuelta a Huelva, que alcanzó su edición trigésimo octava. La competición, incluida en el circuito Onupolis, volvió a reunir a cientos de corredores, que abarcaron zancada a zancada el trazado urbano de la capital onubense. Los mejores fueron otros dos clásicos como Adrián Andivia y Celia Romero.

Andivia, ganador en la general masculina, es uno de los atletas que más carreras ha ganado en la provincia. Fue el mejor al paró el crono en 33:06, seguido de Mario Sánchez Utrera, que marcó 33:25, y Alejandro Illán de la Cruz (Playa de Cartaya), que realizó un registro de 34:00.

AYUNTAMIENTO HUELVA

El portugués Nuno Correia conquistó la cuarta plaza con un tiempo de 35:04, por delante de su compatriota Antonio Martins (35:28) y de Ali El Fghir (36:00), que el día antes ganó la Carrera de la Policía Nacional. Del séptimo al décimo puesto fueron ocupados por José Mari Borrero González (JMB, 36:51), Rubén Quintero Hurtado (36:56), José Manuel López Rodríguez (Fittrainer10, 37:10) y Sergio García Gallardo (Playas de Cartaya, 37:10).

La general femenina fue para otra de las atletas con más victorias del circuito provincial, Celia Romero Gallardo, del Club Atlético Punta Umbría, que ganó con autoridad. Paró el cronómetro en 37:58, casi dos minutos por delante de Paula Rodríguez Rodríguez (Playa de Cartaya, 39:47). Completó el podio Miriam Gómez Barrera (CA Curtius), con una marca de 41:01. Tras los puestos de honor fue cuarta María Zorayma Cazorla de los Santos (Funxional Training, 42:58); quinta, Sara Garduño Sánchez (Tercer Tiempo Run, 45:03); sexta, Raquel Pérez Serrano, CD Beas (45:14); séptima Leyre Fraile Leonardo (Corriendo por Palencia, 46:02); octava, Matilde Luque Ceballos (Training For Gold); novena, Elena Franco García (MUV360, 48:02) y décima, María García Platero (independiente, 48:20).

Prueba 5k

En la prueba del 5K se alzó con la victoria Rayan Sabir (CA Curtius) con un tiempo de 15:20, seguido de Santiago Muros (Atletismo del Sur, 15:27) y Enrique Rodríguez Abreu (Trotasierra, 15:45). Cuarto y quinto terminaron Mohamed Ezzatouny (JMB, 15:51) y Víctor Conde García (Trotasierra, 16:00). Completaron el top-10 Carlos Marán Nieto (CA Curtius, 16:08), Alfonso Muñoz (JMB, 16:33), Arturo Aguirre Sotelo (CA Curtius, 16:40), Enrique Asensio Figueras (Bathco Running Team, 16:54) y Wassim Drissi )JMB, 17:23).

La ganadora del 5k femenino fue Claudia Ruiz Cortés (CA Curtius, 18:44) y tras ella completaron el podio Isabel María Carrasco Ramírez (independiente, 20:06) y Fátima Fernández Franco (CA Curtius, 20:14). Jessica González Moreno (CD Conistorsis, 21:25) se hizo con la cuarta plaza; Rosa María Martín Postigo (21:41), con la quinta; y María Orrego Pereira (21:44), con la sexta. Hasta el décimo puesto cruzaron la línea de meta Kateryna Bevza (21:51), Carmen Lagares García (Playas de Cartaya, 22:34), Ana María Jiménez Castilleja (CD Conistorsis, 22:57) y Raquel Arroyo Toronjo (23:09).

En el 2k integraron el podio masculino Pablo Rodríguez Luna (independiente, 6:28), Ismael Contreras Oria (Ciudad de Lepe, 6:39) y José Ángel Álvarez Jaldón (Ciudad de Lepe, 6:52), mientras que el femenino lo compusieron las atletas de CA Curtius Mar Gómez Pérez (7:12), Daniela Gallardo Sánchez (7:43) y Julia Contreras Quiñones (7:46).