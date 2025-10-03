El Desafío Doñana alcanza su décimo quinta edición este sábado en Matalascañas

El Andalucía Desafío Doñana, triatlón de media distancia organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acogerá su decimoquinta edición mañana sábado 4 de octubre, en el entorno de la playa de Matalascañas de la localidad de Almonte.

En esta edición se han inscrito un total de 170 triatletas y hoy se ha celebrado la presentación del evento en la playa de Matalascañas, con la asistencia de la delegada territorial de Cultura y Deporte en Huelva, Teresa Herrera, y el alcalde de Almonte, Francisco Bella, entre otras autoridades.

Teresa Herrera ha destacado la importancia de que «una prueba tan consolidada en el calendario nacional de triatlones se celebre en esta edición en la provincia de Huelva en su totalidad, y que vuelve a demostrar una vez más el compromiso del Gobierno andaluz con la celebración de grandes eventos deportivos, que generan un importante retorno económico y de promoción deportiva y turística para las sedes donde tienen lugar».

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha querido agradecer a la Consejería de Cultura y Deporte «su apuesta por Matalascañas, para celebrar una prueba tan importante como el Desafío Doñana». Bella ha subrayado que la urbanización almonteña cuenta con experiencia en acoger eventos deportivos y ofrece unas condiciones inigualables para el desarrollo de este tipo de citas, tanto por su entorno natural como por sus servicios e infraestructuras». Además, ha señalado que «este triatlón es una oportunidad para seguir proyectando Matalascañas y confirmando que el deporte también es motor de desarrollo para nuestro municipio».

En esta edición el Andalucía Desafío Doñana se celebrará con el orden normal de los segmentos de una prueba de triatlón, es decir, natación, ciclismo y, por último, carrera a pie, al contrario que en las ediciones anteriores en Sanlúcar de Barrameda que, por las circunstancias del recorrido se invertía el orden habitual, empezando por el ciclismo.

Por lo tanto, se comenzará con la natación, con un recorrido de 1,9 km, en la playa de Torre de la Higuera, continuando con 74 km de ciclismo en doble vuelta por la carretera de Matalascañas a Mazagón y finalizando con 20 km de carrera a pie por la playa de Matalascañas y del Parque Nacional de Doñana, que da nombre a la prueba, manteniendo así el espíritu de la competición.

La salida de la prueba para los triatletas inscritos será a las 8.30 de la mañana y el primer deportista masculino está previsto que llegue a la meta un poco antes de las 12.00 del mediodía, haciendo el recorrido en menos de tres horas y media.

Organizadores

El acto de presentación ha contado igualmente con la presencia de dos triatletas, el onubense Juan Bautista Castilla 'Chamba' y la malagueña Patricia Bueno, ganadora de la última edición, la celebrada en 2023. Asimismo, también ha estado presente el delegado de la Federación Andaluza de Triatlón en Huelva, Luis Montes; y en representación de la Guardia Civil el capitán jefe de la Compañía de La Palma del Condado y el capitán jefe del Subsector de Tráfico de Huelva.

El XV Andalucía Desafío Doñana, triatlón de media distancia consolidado desde hace años en el calendario andaluz, está organizado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Triatlón y la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y la Diputación Provincial de Huelva.