Carlos González deja el PAN Moguer para jugar en Asobal: «Es un hasta pronto»

El club amarillo agradece al jugador lepero su «profesionalidad, actitud y compromiso» y el desean «el mayor de los éxitos»

El PAN Moguer activa el turbo ante Melilla (31-27)

Carlos González, en un partido del PAN Moguer
Carlos González, en un partido del PAN Moguer
Mario Asensio Figueras

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer ha informado que el jugador Carlos González Villegas causa baja en la plantilla del primer equipo tras alcanzarse un acuerdo para su traspaso a un club de Liga Asobal.

El club moguereño ha agradecido al jugador lepero «su profesionalidad, actitud y compromiso durante estos meses en los que ha defendido nuestro escudo. Su rendimiento y compañerismo, dentro y fuera de la pista, han sido ejemplares». Añaden que le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro deportivo y personal.

Por su parte Carlos González, que ya sabe lo que es jugar en categorías superiores a la Primera Nacional, ve que se le abre la posibilidad de estar en la elite del balonmano nacional, la Liga Asobal. Se marcha contento y agradecido. «Gracias por todo familia! Esto es un hasta pronto!! Suerte en todo lo que venga!!», aseguró.

