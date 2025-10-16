Así es la casa que puedes comprar por 80.000 euros en la costa de Huelva: se encuentra a menos de 100 metros de la orilla

Ubicado a menos de 100 metros de la orilla del Piedras, en la avenida Playas de Cartaya del núcleo costero de El Rompido, este apartamento diáfano es una inversión ideal y una excelente base para un hogar moderno y funcional.

Situado en una segunda planta con la sensación de una planta baja, el apartamento ofrece un acceso directo y práctico a una calle peatonal, de uso exclusivo para los residentes, que actúa como una extensión de la vivienda. Esto crea un entorno tranquilo y comunitario, perfecto para disfrutar del aire libre sin salir del vecindario.

Con una distribución abierta, la propiedad permite total flexibilidad para diseñar un espacio a medida, ya sea un estudio elegante o un apartamento con una habitación separada. La cocina en office se integra perfectamente y es ideal para comidas rápidas o para socializar mientras se cocina.

Una de las joyas del apartamento es su terraza, un rincón privado para relajarse y disfrutar del sol. Además, la plaza de aparcamiento en superficie es una comodidad muy valorada, asegurando que siempre tendrás un lugar seguro para tu coche.

Esta propiedad es perfecta para inversores que buscan un proyecto con un gran potencial de revalorización, ya sea para alquilarla o para vivir en ella. Su distribución flexible, la ausencia de pasillos y su atractivo entorno lo convierten en una propiedad única y muy demandada.

El precio de salida de este piso situado en la avenida Playas de Cartaya de El Rompido es de 83.000 euros idealista

El precio de salida es de 83.000 € y se puede contactar por chat en la página web de Idealista o a través del número de teléfono 959 680 327 contactando con la agencia inmobiliaria de Rocío Zunino en Cartaya.

Como características básicas de este apartamento situado muy cerca de la playa en la costa de Huelva, decir que cuenta con 38 metros cuadrados, siendo 35 de ellos útiles. El precio del metro cuadrado sería de 2.184 euros. Cuenta con una habitación, un baño, terraza y está situado en una segunda planta, además de que el garaje estaría incluido en el precio.

Construido en 1977

Construido en el año 1977, es de segunda mano pero está en un muy buen estado. No dispone de calefacción pero sí con accesos en el bloque adaptados para personas con movilidad reducida.