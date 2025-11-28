Nace el Club Urbanz, una nueva plataforma de bienestar y conexión social con GrowersGo como socio fundador

Urbanz, gestora cooperativa líder en Andalucía, anuncia el lanzamiento oficial del Club Urbanz, una iniciativa pionera destinada a potenciar el bienestar, el sentido de pertenencia y la creación de un punto de encuentro social entre las personas que forman parte de sus cooperativas. El proyecto nace junto a GrowersGo, un innovador ecosistema de bienestar que combina tecnología, espacios y experiencias para ayudar a reducir el estrés, mejorar la calidad de vida y reforzar nuestra conexión innata con la naturaleza.

El Club Urbanz se concibe como un club social exclusivo, un lugar donde quienes han elegido una vivienda Urbanz podrán disfrutar de ventajas únicas: actividades diseñadas para el bienestar, experiencias que fortalecen los vínculos entre vecinos y un programa de beneficios que refuerza la filosofía cooperativa de la empresa. Con este paso, Urbanz da un salto cualitativo: amplía su compromiso con las personas creando un ecosistema donde el concepto de hogar se expande más allá de las paredes y se convierte en una experiencia compartida.

«En Urbanz estamos cambiando el modelo de construcción en Huelva, pero queremos ir más allá con la puesta en marcha de este club», ha explicado Aurelio Cazenave, arquitecto y CEO de Urbanz. «Nuestras viviendas no son solo edificios; son hogares donde queremos cultivar el bienestar. Por eso hemos creado un espacio que impulse las relaciones entre las personas y promueva hábitos de vida saludables. Este club nace para aportar valor a nuestros cooperativistas, y para ello era imprescindible contar con GrowersGo como partner principal».

La alianza con GrowersGo permite trasladar su filosofía al día a día de los cooperativistas, generando una comunidad más conectada, consciente y saludable. Su propuesta combina naturaleza, tecnología y experiencias sensoriales para desarrollar habilidades de crecimiento personal y adoptar hábitos sostenibles.

Datos reales y medibles

Dentro del Club Urbanz, la GrowersGo App será un pilar central. A través de ella, cualquier persona podrá participar en micro-retos diarios diseñados para reducir el estrés, cultivar hábitos saludables y mejorar su bienestar emocional. Cada acción —desde respirar mejor hasta caminar más, meditar o mejorar la alimentación— se transforma en datos reales y medibles: litros de agua ahorrados, kilos de CO₂ evitados, euros acumulados en ahorro diario e incluso días de vida ganados según indicadores internacionales de salud. GrowersGo convierte así el bienestar en una práctica cotidiana, accesible y transformadora, con impacto directo tanto en las personas como en el planeta.

Urbanz y GrowersGo han unido sus fuerzas h24

Además, el proyecto impulsa directamente el tejido local: los puntos generados por los usuarios podrán canjearse en comercios, actividades y servicios de bienestar cercanos, fortaleciendo la economía de barrio y creando un ecosistema donde cuidarse significa también cuidar a la comunidad. Con este modelo, Huelva no solo avanza hacia una ciudad más saludable y sostenible, sino que demuestra que otro estilo de vida -más consciente, más sereno y más conectado- es posible y replicable.

«Para nosotros es un honor formar parte del nacimiento del Club Urbanz, porque compartimos un mismo propósito: poner a las personas en el centro y ayudarlas a vivir mejor», explica Alejandro Villarán, CEO y fundador de GrowersGo. «Esta colaboración nos permite impulsar un nuevo modelo de comunidad, más humana y preparada para cuidarse. Estamos muy ilusionados por acompañar a sus cooperativistas en un camino real de crecimiento personal, sostenibilidad y bienestar emocional».

Merchandising exclusivo

El Club Urbanz ofrecerá además merchandising exclusivo, un boletín mensual con novedades y experiencias, descuentos en marcas colaboradoras y la posibilidad de que las personas socias participen activamente en la evolución del club mediante votaciones y encuestas estratégicas.

Con este lanzamiento, Urbanz apuesta firmemente por un modelo de vivienda cooperativa que trasciende la construcción tradicional, situando a las personas y su bienestar en el centro de cada proyecto y ofreciéndoles un espacio social que les acompañará en su forma de vivir