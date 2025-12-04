Sale a la venta por sólo 33.900 euros una casa de dos habitaciones en uno de los pueblos más bonitos de Huelva

El portal Idealista ha publicado una gran oferta de una casa o chalet independiente que está a la venta en la calle San Andrés, número 43, de la localidad serrana de Encinasola, a un precio de sólo 33.900 euros.

Se trata de una vivienda de 73 metros cuadrados unifamiliar ubicada en Encinasola, en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y a sólo 7 kilómetros de distancia de la frontera con Portugal y a 20 de la provincia de Badajoz.

Está distribuida en dos plantas habitables y una tercera con trastero y terraza y hermosas vistas del entorno. Ocupa una superficie de 26 m/2 por planta construidos más 13 m/2 de trastero.

La ocupación del comprador sería inmediata y además tendría la posibilidad de construir una habitación mas. Está totalmente amueblada y si el que pretenda adquirirla no quisiera los muebles, el precio sería a convenir, según señala en el anuncio de Idealista el propietario de la casa, Miguel Ojeda Martínez, con el que se puede contactar en el número de teléfono 679 59 49 90.

Al margen de las dos habitaciones, la casa dispone de un baño, terraza y trastero IDEALISTA

De los 73 m² construidos, 65 m² serían útiles. Al margen de las dos habitaciones, la casa dispone de un baño, terraza y trastero. Es de orientación oeste, se construyó en 1980 y se encuentra en un buen estado.

Hermoso municipio

Dentro del casco urbano del bonito pueblo de Encinasola, en plena Sierra de Huelva, llaman la atención del visitante los fuertes de San Felipe y San Juan, ambos del siglo XVI, que se levantan en los extremos del pueblo y que hoy se han convertido en privilegiados miradores. Además, destacan los restos de un castillo construido en la época de Alfonso X el Sabio, y la iglesia parroquial de San Andrés, templo de estilo gótico mudéjar con tres portadas renacentistas atribuidas a Hernán Ruiz.

Al llegar al barrio de la Peña, junto al fuerte de San Felipe, el espectador puede contemplar una amplia panorámica del casco urbano desde las enormes rocas que lo coronan, donde se ha construido un mirador a más de 400 metros de altitud, al tiempo que puede divisar un hermoso paisaje de sierras surcadas por arroyos, riveras y caminos fronterizos, hollados por numerosos pueblos que ocuparon estos parajes desde época prehistórica.