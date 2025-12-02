'Quién es quién en Huelva' se presenta como la radiografía de una provincia «empresarialmente viva»

La publicación especializada 'Quién es quién en Huelva' se ha presentado este martes en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) como algo más que un directorio de referencia de las empresas, instituciones y asociaciones que desarrollando su actividad en la provincia. Impulsada por Huelva24 y ABC, en colaboración con San Telmo Business School y con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, esta guía es la radiografía de una provincia «empresarialmente viva», «un directorio estratégico del liderazgo provincial», una iniciativa orientada a «crear sinergia entre empresas», como han destacado las autoridades presentes.

En las páginas de esta publicación están representadas la agricultura y la agroalimentación, las energías renovables, el agua, la industria, la banca, la comunicación, la formación y la cultura. También la minería, la sanidad, la restauración, la automoción, las asesorías y todas las actividades que hacen posible el día a día de la provincia.

Una publicación de «alta calidad»

Silvia Tubio, coordinadora de Huelva24, destacó en el inicio del acto que esta publicación en papel «de alta calidad» del grupo Vocento, ya consolidada en Sevilla y Córdoba, llega a Huelva para «hacer justicia» a un tejido empresarial «resiliente» y «líder en no pocas actividades», que necesitaban de este espacio donde «encontrarse y presentarse».

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, aseguró que la publicación presentada era «necesaria» y cuenta con artículos «de mucho interés». «Visibiliza la economía provincial» y ayuda a transmitir «la imagen de una Huelva activa y empresarialmente viva», apuntó, donde «cada iniciativa refleja confianza y compromiso».

ALBERTO DÍAZ

Un momento de gran crecimiento

La regidora onubense resaltó Huelva atraviesa por «un momento de crecimiento grande» y de «transformación «económica, urbanística y social». Aseveró que «lo estamos logrando juntos», gracias a la «unidad público-privada», una colaboración que mencionó en más de una ocasión en su intervención.

Miranda valoró que han pasado de enumerarse las «potencialidades» de Huelva a sus «realidades», que se manifiestan en sectores como la industria, la logística, la minería o la agricultura, entre otros, en empresas de Huelva que son «competitivas» en España y el resto del mundo. El camino conduce a Huelva a ser «la ciudad verde del sur de Europa», con una energía «limpia», una industria «avanzada» y una logística «inteligente» y a su puerto a ser «uno de los más importantes de España».

«Ponemos alfombra roja a la inversión», afirmó con rotundidad la alcaldesa, que incidió en que cuentan con más de 10 millones de metros cuadrados para industria y logística, mejorando la oferta de otras provincias andaluzas. También recordó que la provincia tiene sobre la mesa más de 5.000 millones de euros en inversiones de proyectos como los del hidrógeno verde de Moeve y otras grandes compañías.

La alcaldesa señaló que este progreso depende «de todos», pero aseguró que en Huelva cuenta con «talento» para afrontarlo en «una tierra de oportunidades».

Creando sinergias entre empresas

Desde San Telmo Business School, su director general adjunto, Jorge Ramos Sánchez, mostró su satisfacción por la edición de la publicación 'Quién es quién en Huelva' y felicitó a las personas implicadas en el proyecto, que llega con el mismo «entusiasmo» con el que está creciendo la provincia. «Es mucho más que un simple directorio de empresas, es una iniciativa orientada a crear sinergia entre empresas, promoviendo intercambios en un espacio donde comparten sus reflexiones», manifestó.

Jorge Ramos, durante su intervención alberto díaz

Ramos consideró que también es un «homenaje» a la labor de empresarios y directivos que con «esfuerzo y compromiso» contribuyen al «progreso» de Huelva. Detalló que la representación es «todo un éxito», con 1.148 empresas y organismos públicos. Los más numerosos son las empresas del comercio y distribución, seguidos por la industria, la logística y el transporte, que suman entre todas casi 700 referencias. En torno al centenar hay empresas del sector agroalimentario y cerca de esa cifra en la promoción inmobiliaria y la construcción.

Reseñó que Huelva está recibiendo «inversiones millonarias» que abarcan pilares económicos básicos como la energía, la industria, la minería moderna y la tecnología avanzada, con proyectos de referencia como los del hidrógeno verde, con más de 4.000 millones de inversión de la mano de Moeve, Iberdrola y el Puerto de Huelva.

En este contexto se inserta la labor de San Telmo Business School, cuyo principal objetivo es «dar respuesta a los directivos y empresarios que necesiten anticiparse a los cambios y prever escenarios futuros», ayudando a identificar «retos y dificultades» a través de la formación «continua y permanente».

El propósito es ofrecer una formación «de alto nivel» y también generar «espacios de diálogo» y brindar un asesoramiento que busca la «excelencia personal», obedeciendo al lema de «mejores personas, mejores empresas, mejor sociedad».

Referentes del territorio

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, fue el encargado de cerrar el acto de presentación de la publicación, por la que dio su «más sincera enhorabuena» a sus impulsores por su «visión y el acierto», que contribuye «de forma decidida al conocimiento de nuestra provincia».

Señaló que 'Quien es quien' se revela como «un mapa vivo que reúne a los referentes» del territorio y refleja quiénes somos desde los ámbitos económico, social y productivo. En sus páginas se encuentra con «la Huelva real, la Huelva que produce, la que innova, la que cuida, la que crea y la que transforma».

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva a. díaz

Consideró que se trata de un directorio estratégico del liderazgo provincial, un documento de referencia y gran utilidad para saber quién es quién en Huelva, dónde está y qué representa, y también para quién busca oportunidades, alianzas o conocimiento.

En cuanto al artículo que aportó a la publicación, comentó que la provincia ha sabido evolucionar 'Del campo al hidrógeno verde' siguiendo una revolución. «Hemos sido capaces de mantener nuestra raíz agrícola y nuestra identidad productiva mientras avanzamos hacia una estructura económica sobre la que se cimentan los grandes retos del futuro». De este modo, reflejó que «Huelva es tierra fértil, pero también es energía. Es origen, pero también horizonte. Es tradición y, al mismo tiempo, innovación».

Años «decisivos»

En la recta final de su intervención resaltó que es el momento de tomar conciencia de que Huelva vive «años decisivos» con el debate abierto sobre la energía, el agua, las infraestructuras, el empleo, la sostenibilidad, la transición ecológica o la transformación industrial. «Son retos enormes, sí, pero también son la mayor oportunidad que hemos tenido en décadas», expuso, para una provincia con «un enorme potencial». Acabó diciendo que en la revista se hallan «los protagonistas de ese futuro que construimos», preparada para «seguir creciendo» y «demostrar que su talento y su fuerza, su gente, son su mayor ventaja».

José Manuel Cansino, en su intervención A. DÍAZ

También intervino José Manuel Cansino, profesor del Área de Entorno Socioeconómico en San Telmo Business School, que desgranó la realidad de las empresas, que conviven con «el riesgo» por su naturaleza innovadora, pero que a la vez busca «certezas» para tomar «las mejores decisiones».

Realizó un análisis del crecimiento de la economía española, así como la subida de los precios y la pérdida de poder adquisitivo. Asimismo detalló que la renta media por hogar de Huelva está en poco más de 29.000 euros al año, 800 por debajo de la media andaluza y que representa el 70% del de una familia de Barcelona o el 64% de una madrileña.

Cansino hizo referencia además que ahora mismo es un reto para las empresas la retención del talento en los equipos y también a la inversión en I+D por parte de las empresas, que en Andalucia es un 0,38% del PIB, por debajo de la media nacional y la de la UE, que es de un 1,5%. Muy por detrás, de Alemania (2,9%).