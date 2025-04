¿Por qué los ciudadanos de Palos de la Frontera no se deben asustar con las explosiones que van a escuchar en los próximos días?

La central de ciclo combinado de Naturgy, ubicada en el Polígono Industrial Nuevo Puerto, en Palos de la Frontera, llevará a cabo la limpieza de las calderas de dos de sus unidades en las próximas semanas. La primera de las limpiezas se realizará la semana del 21 de abril, mientras que la segunda está programada para la semana del 28 de abril.

El trabajo, que tiene como objetivo garantizar la eficiencia de la planta, se llevará a cabo mediante un método de ondas sónicas, que generará explosiones cada cinco minutos en el interior de las calderas. Este ruido será perceptible desde el exterior de la instalación, por lo que las autoridades locales informan a los ciudadanos con objeto de evitar posibles preocupaciones.

La operación se llevará a cabo en horario de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas, y no se extenderá durante la noche. Se pide a los residentes cercanos que, si escuchan estos ruidos, no se alarmen, ya que son parte de un proceso programado y no representan ningún peligro.

La Central de Ciclo Combinado de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, cumplió en enero 20 años de actividad garantizando la seguridad de suministro eléctrico en Andalucía e impulsando la actividad económica del territorio. Desde su entrada en operación, la instalación ha registrado una producción acumulada de más de 50 TWh, el equivalente al consumo de más de 700.000 hogares cada año durante las últimas dos décadas.

La central de ciclo combinado de Palos de la Frontera entró en operación comercial en diciembre de 2004 y en su construcción se invirtieron más de 500 millones de euros. Se trata de una instalación con una capacidad de producción de energía eléctrica de 1.200 MW, que genera de media más de 200 empleos directos e indirectos anuales y recibe una inversión media recurrente de 8 millones de euros al año.

Fundamentales para el sistema eléctrico

Los ciclos combinados son centrales de producción eléctrica que transforman la energía del gas natural en electricidad mediante dos procesos consecutivos de generación. Estas infraestructuras destacan por su elevada disponibilidad para el sistema energético frente a la intermitencia de otras fuentes de generación eléctrica. Por lo tanto, son claves para garantizar el suministro en los momentos de baja producción renovable o cuando aumenta la demanda.

Naturgy cuenta con un parque de 11 centrales con una capacidad conjunta de 7,4 GW repartido por todo el país. Tres de estas instalaciones se encuentran en Andalucía: Palos, Málaga y San Roque, en la provincia de Cádiz, con una potencia conjunta de 2,4 GW.

El grupo invierte alrededor de 100 millones de euros cada año en su parque de ciclos combinados que permiten mantener una tasa de disponibilidad del 98% y una alta capacidad de respuesta frente a las necesidades del sistema eléctrico.