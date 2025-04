Huelva apuesta por el talento local para liderar la revolución industrial verde

La provincia de Huelva se prepara para afrontar los retos de la nueva revolución industrial basada en energías renovables. Con la creciente implantación de proyectos de hidrógeno verde en la zona, las administraciones locales han decidido unir fuerzas para garantizar que sean los propios onubenses quienes ocupen los puestos de trabajo cualificados que esta transformación industrial está generando, evitando así que se repita lo ocurrido en anteriores revoluciones industriales, cuando fue necesario importar talento de otras regiones.

La primera edil de Huelva, Pilar Miranda; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; y el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, Francisco de Asís Pérez, han dado a conocer este jueves el programa formativo H2VerdeHuelva, una iniciativa orientada a la capacitación de personas sin empleo en el sector del hidrógeno verde.

En la presentación, donde también participó la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, se detalló que esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Empleaverde+, y recibe cofinanciación del FSE+ (Fondo Social Europeo Plus).

Las tres entidades locales, bajo la coordinación del Ayuntamiento de Huelva, presentaron conjuntamente su candidatura a esta subvención europea, logrando obtener 1,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones proceden del Fondo Social Europeo. Estos recursos se destinarán a impulsar la creación de empleo en el ámbito de las energías limpias.

Pilar Miranda, durante su intervención H.C.

La alcaldesa Miranda ha subrayado que este proyecto busca «dar respuesta a la creciente demanda de personal cualificado por parte de la industria sostenible, formando a nuestra ciudadanía para que puedan acceder a los empleos que ya están surgiendo gracias la revolución industrial basada en el Hidrógeno Verde que está liderando Huelva». Durante su intervención, la regidora recordó que «estamos en la tercera revolución industrial. Ya nos pasó en la segunda, que tuvo que venir gente de fuera, porque no teníamos suficiente personal. Y lo que pretendemos es que el empleo de calidad se quede en Huelva y retener el talento«.

La regidora ha explicado que se proporcionará formación especializada a 185 personasdesempleadas, dotándolas de competencias esenciales en el sector del Hidrógeno Verde. Además, ha destacado que esta iniciativa «no solo contempla formación, sino también acompañamiento para inserción laboral, facilitando el contacto con empresas del sector». Miranda también resaltó la importancia de «innovar en la metodología», mencionando como ejemplo la formación en soldadura con tecnología de realidad aumentada, una técnica «muy especializada, muy moderna y muy innovadora».

Esto «no hay quien lo pare»

Por su parte, la alcaldesa de Palos, Milagros Romero, ha resaltado la relevancia de este programa para brindar «una oportunidad de crecimiento» y «un empleo estable y de calidad» que permita a los jóvenes permanecer en la provincia. «Lo que un regidor de un municipio tiene que hacer es adelantarse a los problemas futuros de los vecinos, adelantarse a las demandas futuras de los vecinos. Y en esta ocasión, todo el tema del hidrógeno verde es ya una realidad en Huelva, ya es una realidad en Palos de la Frontera, ya está dando los primeros pasos no hay quien lo pare», afirmó.

La alcaldesa palerma ha precisado que su Ayuntamiento invertirá 764.000 euros para implementar estos cursos, de los cuales 648.000 euros provienen de la subvención y 114.000 euros de recursos propios. Romero detalló que en su municipio se impartirán tres cursos específicos: electricidad, tecnología de producción y mantenimiento de hidrógeno verde; mantenimiento y montaje mecánico de equipos industriales de hidrógeno verde; y mantenimiento de instrumentación y control de instalaciones de producción de hidrógeno verde.

Francisco de Asís Pérez, presidente de la Mancomunidad del Condado, ha enfatizado la importancia de estas formaciones para mantener la población en el territorio, indicando que «el retorno demográfico en Huelva puede llegar de mano de la industria verde y sostenible, con formación de calidad como esta que se traduce en empleos de calidad». Pérez, quien compartió su experiencia personal como beneficiario de formaciones similares, señaló: «Yo vengo de la industria química. Yo me formé en uno de estos cursos y he estado trabajando en la industria desde hace 15 años. Es decir, no me fui de mi pueblo, me quedé en mi comarca».

La Mancomunidad del Condado recibirá una subvención de 80.250 euros, de los cuales 62.000 serán destinados a la formación de 45 personas y 18.000 al asesoramiento y acompañamiento, según explicó su presidente.

Seis cursos en la capital

Los seis programas formativos especializados que se impartirán en la capital tendrán una duración de dos años e incluirán: Montaje industrial para el sector del Hidrógeno Verde; Operaciones en plantas químicas; Soldadura con electrodo revestido y TIG con tecnología de realidad aumentada; Mantenimiento y montaje de equipos industriales; Tecnologías de producción y mantenimiento del Hidrógeno Verde; y Formación en energías renovables y almacenamiento de Hidrógeno Verde.

La alcaldesa Miranda ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con el desarrollo sostenible y la mejora de la empleabilidad de los onubenses, asegurando que la ciudad «está preparada para liderar la revolución del hidrógeno verde». Además, ha mencionado que actualmente están desarrollando ocho proyectos específicos relacionados con el hidrógeno verde, tres de ellos ya operativos, entre los que destacó el de Alta Renner, un proyecto de fotovoltaica que «ya está terminado y funcionando».

El proyecto iniciará su andadura en mayo de 2025, según ha informado Adela de Mora, y los primeros cursos se impartirán en las aulas homologadas en el centro Valdocco. «Estamos ahora mismo en la fase de selección de personal», explicó De Mora, quien añadió que se publicitará a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y mediante la base de datos de desempleados que han creado desde el inicio de la legislatura.

Llamamiento a las mujeres

Tanto Miranda como Romero han realizado un especial llamamiento a las mujeres para que participen en estos cursos técnicos. «Cada vez más la empresas del sector químico está requiriendo la presencia femenina en todos los niveles profesionales», señaló Romero, quien también desmitificó la idea de que el trabajo industrial requiere gran esfuerzo físico: «La tecnología ha avanzado y el esfuerzo físico es el mínimo y compatible con las mujeres. Así que yo animo aquí a todas las mujeres jóvenes que si les gusta el tema industrial, que se animen».

«El futuro es verde, es ahora y es en Huelva. Y queremos ser un referente en esta transición», concluyó Francisco de Asís Pérez, invitando a todos los onubenses a sumarse a esta iniciativa formativa que promete transformar el panorama laboral de la provincia.