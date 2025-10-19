Huelva y Córdoba se unen para defender Jabugo y Los Pedroches frente a la rebaja racial en Guijuelo amparada por el Gobierno

La Diputación de Huelva ha sellado un frente común con su homóloga de Córdoba para defender la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo y, por extensión, el modelo de producción del ibérico de máxima calidad ligado a la dehesa. Este acuerdo, formalizado en un encuentro entre los presidentes de ambas instituciones, David Toscano y Salvador Fuentes, establece una estrategia conjunta para proteger también la DOP Los Pedroches.

La iniciativa surge como respuesta directa a la reciente modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, una medida aprobada por el Ministerio de Agricultura que ha generado preocupación en el sector andaluz. Dicha modificación permite amparar cerdos cruzados con solo un 50% de raza ibérica y eleva la densidad de animales hasta 100 por hectárea, un modelo que contrasta con el sistema extensivo tradicional de 12 cerdos por hectárea que defienden las DOP de Huelva y Córdoba.

Ambas diputaciones han expresado su total respaldo a las reivindicaciones de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que abogan por mantener la pureza racial del 100% ibérico y la máxima calidad como señas de identidad

«Mantener sus estándares es defender el prestigio del ibérico andaluz y el futuro de nuestros pueblos serranos» David Toscano

irrenunciables. Para el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, «la DOP Jabugo simboliza la excelencia de un producto ligado a la dehesa y al territorio, donde tradición, sostenibilidad y calidad van de la mano». Toscano recordó que el pleno de la institución provincial ya aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la DOP Jabugo, al entender que «mantener sus estándares es defender el prestigio del ibérico andaluz y el futuro de nuestros pueblos serranos».

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, señaló que la DOP Los Pedroches es «un activo fundamental para el desarrollo sostenible» de su provincia, con una aportación clave para fijar la población al territorio y conservar las dehesas. El acuerdo se traducirá en una coordinación estrecha para garantizar la protección de las especificidades de ambas denominaciones de origen y en el impulso de acciones conjuntas de promoción del sector ibérico.