La Junta de Andalucía ofrece una nueva ayuda de 1.500 euros al mes: la puedes solicitar si has nacido entre 1961 y 2007

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), una prestación económica dirigida a personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. El objetivo es ofrecer un apoyo económico estable que facilite la integración laboral, educativa y social de los hogares andaluces con menos recursos.

La cuantía mensual parte de 658,85 euros, aunque puede llegar hasta 1.449,40 euros en el caso de una unidad familiar con cinco miembros. La cantidad final dependerá del número de integrantes y del plan de inserción personalizado que se acuerde con los servicios sociales. Además del apoyo económico, la RMISA incluye recursos laborales, educativos y sociales para reforzar la autonomía personal y familiar. Según la Junta, se trata de una «red de seguridad económica y social» que no solo garantiza ingresos básicos, sino que impulsa la estabilidad y la participación comunitaria de los beneficiarios.

La RMISA se concibe como un colchón económico con mirada de futuro. No se limita a una transferencia mensual, sino que cada beneficiario cuenta con un itinerario de inclusión que coordina apoyos para mejorar la empleabilidad y la integración social.

Para acceder a esta ayuda, la Junta establece varias condiciones básicas. Todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en un municipio andaluz, y la persona titular debe tener entre 25 y 64 años, con excepciones entre los 18 y 24 años en casos de discapacidad, menores a cargo, orfandad o violencia de género. Además, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los umbrales económicos fijados por la administración autonómica.

La solicitud se tramita a través de los servicios sociales comunitarios del municipio, donde se debe presentar la documentación necesaria: certificado de empadronamiento, documentos de identidad, justificantes de ingresos y, en su caso, otros documentos que acrediten la situación familiar. La ayuda puede pedirse de forma presencial o telemática a través del portal de la Junta de Andalucía. Es importante conservar copias y comprobantes de registro para poder consultar el estado del expediente en cualquier momento.

Plazos y resolución

El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud es de dos meses, contados desde el primer día del mes siguiente a su presentación. Si pasado ese tiempo no se recibe respuesta, la petición se entiende desestimada por silencio administrativo. No obstante, la Delegación Territorial competente está obligada a resolver todas las solicitudes, con efectos desde el primer día del mes siguiente a su entrada en registro.

Una vez concedida la ayuda, se comunica a la persona beneficiaria, a los servicios sociales y al Servicio Andaluz de Empleo. A partir de ese momento, se dispone de un plazo de un mes para elaborar un plan de inclusión sociolaboral que debe ser firmado por la persona titular, los miembros mayores de 16 años de la unidad familiar y el personal técnico de servicios sociales y orientación profesional. El objetivo de este plan es combinar la prestación económica con acciones que mejoren las oportunidades laborales y la autonomía de los beneficiarios.

En definitiva, la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía es una herramienta pensada para ofrecer una segunda oportunidad a quienes atraviesan una situación difícil. No solo garantiza un ingreso mensual que puede alcanzar los 1.449 euros, sino que también impulsa la inclusión y la estabilidad a largo plazo. Quienes cumplan los requisitos pueden informarse y presentar su solicitud en los servicios sociales de su municipio o a través de la web oficial de la Junta de Andalucía.