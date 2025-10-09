Mercadona busca personal y ofrece sueldos de hasta 4.900 euros al mes: sólo necesitas cumplir estos requisitos

Mercadona vuelve a impulsar la contratación en España con una nueva oleada de vacantes que incluye sueldos de hasta 4.900 euros al mes y contratos indefinidos desde el primer día. La compañía presidida por Juan Roig ha abierto más de 200 puestos de trabajo repartidos por todo el país, dirigidos tanto a titulados universitarios con experiencia como a perfiles técnicos especializados.

Vacantes en toda España y en distinas áreas

Las ofertas abarcan distintas áreas profesionales, desde recursos humanos, prevención de riesgos laborales o finanzas, hasta diseño gráfico, sanidad laboral o gestión de compras.

Posiciones más destacadas: Responsable de Compras de Instalaciones – Bilbao (Bizkaia)

Técnico/a Financiero/a de Envases Plásticos y Sostenibilidad – Albalat dels Sorells (Valencia)

Diseñador/a Gráfico/a Senior – Albalat dels Sorells / Paterna (Valencia)

Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales – Málaga

Responsable de Denuncias – Madrid, Toledo y Murcia

Médico/a de empresa – Vacantes en Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Huelva, Córdoba, Zaragoza, Sevilla, A Coruña, Badajoz, Huesca, Santa Cruz de Tenerife y Lleida

Las vacantes están disponibles en varias comunidades autónomas, desde Madrid y Valencia hasta Galicia, Andalucía o Aragón, reflejando la expansión continua de la cadena en todo el territorio nacional.

Sueldos competitivos y formación remunerada

Los médicos de empresa son los perfiles mejor remunerados, con salarios que oscilan entre 57.689 y 87.576 euros brutos anuales, lo que equivale a entre 3.100 y 4.900 euros netos mensuales, según la experiencia y la antigüedad del candidato.

Todos los puestos incluyen formación remunerada, contrato indefinido y la posibilidad de promoción interna, una de las señas de identidad de la política laboral de Mercadona. La mayoría de las jornadas son a tiempo completo, de lunes a viernes en horario partido, aunque algunos puestos pueden requerir disponibilidad los sábados.

¿Cómo enviar el CV a Mercadona?

Los interesados en formar parte del equipo deben inscribirse exclusivamente a través del nuevo portal de empleo de Mercadona, disponible en su página web oficial.

Allí pueden filtrar las ofertas por provincia, tipo de puesto o área profesional, y acceder a los detalles de cada vacante haciendo clic en «Ver detalles» y, posteriormente, en «Inscríbete en la oferta».

La empresa recuerda que no acepta currículums por otras vías —ni en tiendas ni a través de redes sociales—, y que todo el proceso de selección se gestiona únicamente desde su web.

Para acceder a los puestos de oficina, se suele requerir formación universitaria o experiencia profesional demostrable, aunque también existen vacantes técnicas que exigen titulaciones específicas según el área.

En definitiva, con esta nueva convocatoria, la empresa consolida su posición como uno de los mayores empleadores de España, manteniendo unas condiciones laborales por encima de la media del sector y ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional en prácticamente todas las provincias del país.