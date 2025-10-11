Llegan a Huelva los primeros trabajadores de Senegal para la campaña de los frutos rojos

Un total de 52 en el caso de Asaja y 53 en Freshuelva, que ya están en distintas explotaciones agrícolas

El sector de la fresa de Huelva reclama al Gobierno que autorice más mano de obra de Marruecos y Sudamérica para la próxima campaña

Más exportaciones y precios al alza, aunque con rentabilidad ajustada: así cierra la campaña 2025 de frutos rojos en Huelva

Trabajadores llegados de Senegal para la campaña agrícola de Huelva
Trabajadores llegados de Senegal para la campaña agrícola de Huelva h24

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Asaja-Huelva y Freshuelva han recibido recientemente a los primeros trabajadores procedentes de Senegal -52 en el caso de Asaja y 53 en Freshuelva-, que ya se encuentran incorporados a distintas explotaciones agrícolas asociadas a las organizaciones. Se trata de los trabajadores del nuevo proyecto piloto para la campaña de la fresa y los frutos rojos, por lo que acuden por primera vez a la provincia dentro del sistema de contratación regulado por la Orden Gecco.

Así lo indica Asaja en su web, señalando que estos trabajadores forman parte del proyecto piloto puesto en marcha este año por el Gobierno de España, en el que la organización participa activamente con el objetivo de facilitar mano de obra al sector agrícola onubense y, «al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad laboral a personas procedentes de terceros países».

Con esta iniciativa, la organización ha destacado que refuerza su «compromiso» con «la diversificación» de los países de origen de los trabajadores que llegan a Huelva para trabajar en el campo, una estrategia que busca «responder de manera eficaz a las necesidades de las empresas agrícolas y favorecer una migración laboral ordenada, segura y beneficiosa para todas las partes».

Este proyecto con trabajadores senegaleses se suma a otras acciones promovidas por Asaja-Huelva en la misma línea, como el proyecto piloto desarrollado con trabajadores de Mali residentes en España bajo figuras de protección especial, que la organización lidera desde hace meses con resultados «muy satisfactorios».

Desde Asaja han subrayado que confían en que la experiencia con estos trabajadores senegaleses sea «muy positiva» tanto para las empresas como para los propios empleados, y «que sirva para seguir avanzando en modelos de contratación internacional que aporten estabilidad, responsabilidad y compromiso social al sector agrícola».

Asimismo, ha apuntado que los trabajadores de Mali son personas residentes en España y vienen exclusivamente a trabajar para esta organización, toda vez que los 35 trabajadores de Gambia que tenían previsto llegar para octubre vendrán finalmente en enero.

Por su parte, desde Freshuelva han informado a Europa Press que los trabajadores de Senegal estarán trabajando en el periodo de plantación, así como durante toda la campaña de recolecta.

Comisión Provincial de Flujos Migratorios

La última Comisión Provincial de Flujos Migratorios en Campaña Agrícola de Huelva, celebrada en septiembre, señaló que aunque Marruecos sigue siendo el principal país de origen de las trabajadoras, los colectivos provenientes de América -Ecuador, Honduras, Colombia y Guatemala- están adquiriendo «una relevancia creciente».

En la comisión se destacó la «enorme contribución» que las personas migrantes realizan para este sector económico «fundamental» para Huelva.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app