La Junta tilda de «peregrino» el argumento del Ayuntamiento de Barcelona para vetar el reparto de las fresas de Huelva

Los ciudadanos y visitantes de Barcelona no podrán disfrutar este jueves día 10 de abril de las fresas de Huelva. Así lo ha decidido el ayuntamiento de la ciudad catalana al denegar la licencia para el reparto dentro de la campaña #YoComoFresasDeHuelva prevista para el día 10 de abril.

En la solicitud realizada por UPA-Huelva al consistorio barcelonés la organización del acto propuso dos posibles emplazamientos para causar las menores molestias posibles: Rambla de Cataluña o Paseo de Gracia. Ambas opciones fueron denegadas por «criterios estéticos y por imposibilidad de realizar actos de publicidad de productos, marcas o símbolos«, según consta en la resolución emitida por el Departamento de Licencias e Inspección.

UPA-Huelva lamenta la actitud mostrada por el Ayuntamiento de Barcelona. Este es el primer ayuntamiento que se niega, en dos años, a la organización del reparto de fresas. La organización profesional agraria entiende que los motivos argumentados para la denegación de los permisos «no tienen razón de ser», dado que la campaña #YoComoFresasDeHuelva no tiene un carácter publicitario ni de marca, «al promocionar la fresa de Huelva de forma genérica». No obstante, #YoComoFresasDeHuelva no para y la campaña ha continuado este miércoles su andadura en Zaragoza y ya hay también actos de reparto previstos en Málaga, Jaén, Sevilla y Santiago de Compostela.

«El Ayuntamiento de Barcelona priva a los barceloneses de probar las mejores fresas del mundo que son las que se hacen en Huelva», ha señalado este miércoles el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. Además, ha tildado de argumento «peregrino» el motivo esgrimido por el Ayuntamiento de Barcelona

Fernández-Pacheco añadía que «no conozco la normativa que rige en la ciudad de Barcelona pero me parece una verdadera lástima que se prive a los barceloneses de probar las mejores fresas del mundo».

Por su parte, en sus redes sociales la Diputación de Huelva ha señalado lo siguiente: «Lamentamos que la ciudadanía y los visitantes de Barcelona no puedan disfrutar del sabor y de las propiedades saludables de la fresa de Huelva. Es la primera vez en dos años, recorriendo las ciudades de España para promocionar la fresa y promover su consumo, que UPA-Huelva se encuentra con una negativa. La Diputación siempre va a estar de lado del sector fresero de la provincia de Huelva y apoyando sus campañas».

Sigue la campaña con normalidad

La campaña #YoComoFresasdeHuelva ha regresado este miércoles a Zaragoza, a los pies de la Virgen del Pilar, en una segunda edición que, a finales de marzo, ya superó con creces los magníficos resultados obtenidos en 2024. Los secretarios generales de UPA Huelva, Manuel Piedra; y UPA Aragón, José Manuel Roche, han sido los encargados de explicarles a los zaragozanos que las fresas de Huelva, de la variedad Marisma producidas por la empresa FNM (Fresas Nuevos Materiales), que se llevan hoy a sus casas y comerán después les otorga salud y felicidad y que con este gesto están defendiendo a un sector clave en la economía andaluza y española.

Las más de 700 tarrinas que se han repartido en la Plaza de Santa Engracia de Zaragoza, unos frutos rojos que han hecho las delicias de todo el que recogía una.

«Nuestra campaña de promoción cobra, este segundo año consecutivo, más importancia que nunca, porque defendemos precios justos y desmontamos bulos. Y todo, sin que los agricultores tengan que pagar ni un solo euro. Frente a los ataques contra nuestro sector, volvemos a salir a la calle, damos la cara en los medios y tumbamos uno por uno los bulos que intentan dañar a nuestros agricultores. Porque lo que de verdad preocupa a nuestros agricultores es el precio injusto que reciben por las fresas. Nosotros denunciamos este problema y exigimos soluciones. Entendemos que el sector de los frutos rojos no necesita discursos vacíos, sino promoción real y precios justos. Hay especuladores que, con una simple llamada de teléfono desde Alemania, por ejemplo, quieren aprovecharse de nuestro trabajo y pretenden pagar las fresas en origen a 1,30 euros, mientras que en los lineales se está vendiendo entre 5 y 7 euros. El precio que recibimos los agricultores es irrisorio y de ahí, encima, tenemos que descontar todos los gastos. Esto no se puede consentir, porque son pérdidas absolutas para nuestro sector», ha explicado Manuel Piedra, el secretario general de UPA-Huelva.

El anfitrión de este reparto, el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, ha querido lanzar un mensaje de optimismo de cara al futuro. «Los zaragozanos saben que las fresas de Huelva son las mejores, que no hay otras igual. Y no sólo porque representen un pulmón económico fundamental en Huelva, en Andalucía y en nuestro país, sino sobre todo porque tienen una calidad que es sinónimo de salud y de felicidad. Porque comer fresas de Huelva es sano, seguro y sostenible. Y eso nunca hay que olvidarlo. Por eso hoy estamos aquí, en la Plaza de Santa Engracia, para decirles a todos los aragoneses que no hay nada mejor que comer fresas de Huelva», ha expuesto.