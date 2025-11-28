Mariaye, puesta de largo de un vino premium del Condado de Huelva

Este pasado jueves día 27 de noviembre ha tenido lugar la presentación de un nuevo proyecto ilusionante, que trata de posicionar los vinos onubenses en nuevo segmento a la altura de los grandes blancos nacionales. Esta apuesta, que otros bodegueros ya habían iniciado, se presenta ahora de la mano de Bodegas Marqués de Villalúa, de Villalba del Alcor. Sus propietarios, apasionados empresarios llenos de ilusión y ganas de hacer las cosas bien, han apostado por dar un salto de calidad en sus vinos. Han contratado al prestigioso enólogo jerezano Santiago Jordi y le han permitido, entre otras funciones, desarrollar este nuevo proyecto apasionante que constituye Mariaye y que se alinea en la tendencia de acrecentar la calidad de los vinos blancos españoles.

A esta presentación, que ha tenido lugar en el Centro de Comunicación Jesús Hermida de la capital, han asistido prensa, instituciones y autoridades entre las que se encontraban el Delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, alcalde de Villalba del Alcor, representantes del Ayuntamiento de Huelva y Diputación Provincial, presidente de la DO del Condado, vicepresidente y secretario de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, etc. Quienes no han dudado en dar todo su apoyo y por supuesto su enhorabuena a la bodega y sus propietarios, don Luis Galán y don Pedro Robles. Tras la presentación ha tenido lugar una degustación de este exclusivo vino.

Mariaye toma su nombre de una expresión coloquial que hace referencia a un viento relacionado con el mar, como reza en su etiqueta se trata de «Vino de pasto criado entre sol, sal y viento. Ligero como el aire que lo nombra, profundo como la tierra que los sostiene». Es un vino blanco con crianza de la variedad de uva Listan, también denominada palomino y que recupera una forma antigua de hacer vino sin encabezar (adición de alcohol al vino para su conservación y fortificación) y con una crianza estática en barricas de madera. «En Villalua recuperamos la tradición del vino de pasto: vinos sin disfraz criados sin encabezar, que expresan el alma del viñedo y la herencia vinícola del sur» reza también en su etiqueta. Es un vino amparado bajo la D.O. Condado de Huelva y supone un paso adelante en nuestra tierra que busca potenciar y prestigiar nuestra gran tradición vinícola. Como decimos, se trata de un proyecto singular y muy exclusivo, tanto es así que cada botella va numerada y de esta primera añada solo se han producido unas 800 botellas.

Habiendo tenido la suerte de probarlo, puedo afirmar que se trata de un vino diferente, largo y profundo, donde la calidad y trabajo que hay detrás se notan desde que cogemos su bonita botella hasta que nos bebemos su última gota. Hay que probarlo con la mente abierta y dejando de lado posibles prejuicios. Hay que pensar que nuestros vinos onubenses tienen cabida sin duda en el universo de los grandes vinos. No deja indiferente y es un verdadero orgullo tenerlo con el nombre de nuestra provincia en su etiqueta. ¡Nada más que desearle «buenos vientos» a este Mariaye!