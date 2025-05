La plantilla de Fertiberia Palos sabrá la próxima semana el número de afectados por el último despido colectivo

Los trabajadores de la planta de Fertiberia en Palos de la Frontera conocerán en los próximos días el número exacto de empleados que se verán afectados por el último despido colectivo anunciado por la empresa, que finalmente contempla una máximo de 55 a nivel nacional. Así lo ha confirmado el secretario general de FICA-UGT Huelva, Sebastián Donaire, quien ha insistido en su «rechazo rotundo» a la medida, cuyas razones calificó «más especulativas que organizativas».

El periodo de consultas se inició el pasado lunes, y aunque «todavía no hay nada preestablecido para los seis centros de trabajo», Donaire aseguró a Huelva24 que no hay motivos «suficientes ni relevantes» para poner en práctica el despido colectivo, «máxime cuando en Huelva ya se ha aplicado un ERE a finales del año pasado, en la planta de Francisco Montenegro, donde prácticamente el despido fue para la totalidad de la plantilla y todavía no está totalmente ejecutado».

Respecto a los motivos del despido planteado, UGT considera que se trata de «una medida especulativa más que una medida técnica organizativa y productiva« y ha advertido de que mantendrá »la presión y la movilización« en función de cómo evolucionen las negociaciones que se desarrollan en Madrid –por afectar a todo el territorio nacional–. »Si la empresa se empeña en hacerlo a lo bruto, nos va a tener enfrente y defenderemos a los compañeros y compañeras con las armas que tenemos, que es la movilización«, ha advertido Donaire.

La plantilla de la factoría de Palos de la Frontera, que cuenta –según el ugetista– con alrededor de 130-140 trabajadores, «está claro que se verá afectada en mayor o menor medida», por lo que el ambiente es »de mucha preocupación porque al final se está hablando de despidos de compañeros».

El responsable sindical ha destacado que la planta de Palos «es estratégica sobre todo con el tema de la energía limpia, con el hidrógeno verde, es fundamental para el desarrollo de esos nuevos proyectos«, lo que considera que »puede ser importante los próximos años« y »juega a favor« de la instalación onubense. En cualquier caso, Donaire ha anunciado que los empleados llevarán a cabo concentraciones a la entrada de la planta, la próxima este mismo viernes desde las 13.30 y las 14.00 horas.

«Garantías» para todas las partes

La dirección de Fertiberia, por su parte, ha indicado es miércoles a Huelva24 que la compañía está «plenamente enfocada en el proceso de negociación, con el firme propósito de alcanzar un acuerdo que ofrezca las mejores garantías posibles para todas las partes«. Respecto al anterior proceso en Huelva capital, la empresa ha señalado que »sigue su curso conforme a los plazos de ejecución previstos y acuerdos establecidos con los sindicatos y está a punto de finalizar«.