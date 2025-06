Antonio Sánchez de Piña: «La hermandad se tiene que ir adaptando a las necesidades de la iglesia, de la sociedad y de los propios hermanos»

Cuando ya son miles los peregrinos que recorren los caminos con el objetivo de llegar a la aldea de El Rocío, la más numerosa de cuantas hermandades se encaminan hacia las tierras almonteñas se prepara para salir. A horas de que toda una ciudad se eche a las arenas para reencontrarse con la Virgen del Rocío, hablamos con el presidente de la Hermandad de Huelva, Antonio Sánchez de Piña, para que nos cuente las sensaciones previas a la salida.

Pregunta- Apenas a unas horas de ponerse en camino la Hermandad de Huelva, ¿cuáles son las sensaciones del presidente?

Respuesta- Fíjate, después de haber estado otros cuatro años de presidente, de ser hermano mayor, miembro de junta de gobierno… estos nervios de las últimas horas no se quitan. Yo creo que para gozar de todos los bienes del camino y del Rocío hay que agotarte. Hay que agotarte en los preparativos, en convivir con las reuniones, en mi caso con la junta de gobierno, perfilar los últimos flecos y las reuniones de coordinación de los servicios que lleva la hermandad. Lo único que haces es que duermes un poco menos, te despiertas con la cabeza llena de cosas.

P.- ¿Cómo ha sido la preparación de la romería de este año?

R.- El entrar realmente a mediados de enero tras las fiestas navideñas y el traspaso de competencias de cada vocalía no hemos parado. De golpe y porrazo empezamos a organizar ya las actividades y no hemos parado. Venimos queriendo implantar las ideas y las propuestas que le habíamos hecho a los hermanos y hemos podido poner en práctica algunas, como esas reuniones que hemos tenido con los distintos sectores del camino, los peregrinos a pie, peregrinos a caballo y los carros. Los actos religiosos han estado a tope, desde los rosarios, los actos previos a la romería, el triduo, la función principal, los traslados, el rosario de la Aurora por la mañana hacia la iglesia que este año ha sido la Concepción, el propio pregón que se dio en el Gran Teatro… Yo creo que ahí hay una visión de los hermanos de que las cosas se están haciendo medianamente bien, en muy poco tiempo, un equipo joven, que algunos tenían experiencia y la mayoría no, hemos puesto todo lo mejor que hemos sabido para que la hermandad se revitalice.

P.- Háblenos de la comitiva que se pondrá en marcha este jueves

R.- Los números no los tengo exactos, pero estamos sobre los 62 carros tradicionales, unos 17 tractores y otras tantas jardineras, Son los números normales de la hermandad. Ya se acabaron los años en que iban 200 tractores con gente muy joven. Tuvimos que obligar a que fueran mayores con ellos porque eran un problema en el camino.

Este año queremos que la caballería vaya delante del Simpecado, donde Huelva siempre ha lucido su gran caballería. Y queremos que también se inscriban y que los peregrinos que van andando de ninguna manera pueden ir delante de las ruedas. La seguridad es fundamental. Los animales no reaccionan igual que las personas o las máquinas, entonces no pueden agobiar a los mulos de la carroza. Esos son problemas que se pueden solventar con buena voluntad. Yo creo que la gente este año va con la conciencia de que, entre todos, logremos un Rocío sin accidentes o, si los hay, que sean leves.

P.- Un problema que viene arrastrando en los últimos años la hermandad es la dimensión de la comitiva y la falta de inscripciones de quienes participan de ella. ¿Cómo ha ido este año ese proceso?

R.- Este año hemos empezado en las reuniones con los distintos sectores de la hermandad y por los medios a concienciar a la gente que hay que apuntarse. Se ha abierto la inscripción tanto a los hermanos como a los no hermanos y sí se ha notado el incremento de personas inscritas. No llega aun a un porcentaje alto pero ha crecido, también en los peregrinos a caballo, pero principalmente en los peregrinos a pie.

El no saber cuánta gente va con la hermandad nos crea problemas de abastecimiento. Por ejemplo, en vez de 35.000 botellas de agua como llevamos, si sabemos que van a ir muchos más, pues podríamos llevar más botellas de agua, y si son menos, pues menos botellas de agua. Es igual con la Cruz Roja, que contratamos una asistencia médica durante los dos días, o los dos talleres mecánicos móviles para atender distintas averías que puede haber en el camino. Igual que eso, pues el tema de veterinaria que llevamos para los puntos de abastecimiento de agua para los animales. Con lo cual, la inscripción de todos los que caminan con Huelva nos facilita mucho la labor a la hermandad y también a Protección Civil, a los medios que ponen las administraciones.

El presidente de la Hermandad de Huelva s. borrero

P.- Un año más se ha intentado recuperar el paso por el centro de la ciudad pero no ha sido posible, primando ante todo la seguridad de la comitiva. ¿Volveremos a ver algún día a la hermandad por las puertas del Ayuntamiento?

R.- Ya la junta anterior decidió que no era seguro caminar por las calles peatonales del centro porque se le han puesto unos materiales con los que se resbalan no solo los animales, sino las personas también. Este año hemos querido cargarnos de razones y hemos hecho pruebas de acuerdo con el Ayuntamiento de Huelva, con los técnicos, y con el equipo de gobierno. Hemos valorado dos itinerarios distintos y se ha comprobado que no es seguro y que hay que hacer unas determinadas modificaciones en el pavimento. Me imagino que el ayuntamiento cuando pueda tendrá que decidir si le merece la pena destinar recursos a modificar de alguna manera el recorrido. Nosotros ante la falta de seguridad hemos optado por seguir como el año pasado.

En el Punto nos despediremos del ayuntamiento y de la ciudad en el monumento a la Virgen, que es un lugar muy señalado para nosotros, y a partir de ahí tiraremos por la avenida de Italia. La carroza junto a la presidencia entrará en la Plaza Niña a llevarles nuestro reconocimiento y nuestro cariño a las Hermanas de la Cruz y a que podamos rezar juntos una salve a nuestro Simpecado e iniciar el camino del rocío con el recuerdo de esas monjitas que dedican su vida a los demás, a los más necesitados.

P.- ¿En qué estado siente que se encuentra la Hermandad de Huelva ahora mismo?

R.- Nosotros el Rocío lo entendemos todo el año, las hermandades y la de Huelva por su antigüedad, por su solera y por su volumen, tiene multitud de actos. Actividades de todo tipo, fundamentalmente sociales. La propuesta que hemos hecho a los hermanos es que la hermandad es suya, que la hermandad es su responsabilidad, no del que en cada momento la esté dirigiendo, que ellos tienen que participar. En estos cuatro meses nos hemos dedicado a crear a una serie de equipos de hermanos que dedican parte de su tiempo a las distintas actividades que la hermandad les convoca.

Nuestro proyecto fundamentalmente es empezar a canalizar los cambios que necesita una hermandad que va a cumplir dentro de poco los 150 años y que ha ido evolucionando con el tiempo y que ahora necesita hacer un trabajo de cambio para 20, 25 años o más. Donde la hermandad se vaya adaptando a las necesidades de la sociedad, de la iglesia y también de los propios hermanos que tienen que saber que la hermandad es su gran familia.

Es verdad que los rocieros tenemos familias rocieras y en nuestro seno de nuestra familia hemos crecido en la fe, pero es verdad que a partir de esta familia está la gran familia rociera, que es la familia de las hermandades. Las hermandades son fundamentales para canalizar todo ese fervor que se ha llamado de la Virgen y ahí estamos. Colaboramos con muchas hermandades, colaboramos con la Hermandad Matriz, pero es que eso a Huelva le es consustancial. Almonte es la Hermandad Matriz y ella es la hermandad que nos guía y ahí nos apuntamos todos. Y desde luego tenemos el deber, la obligación, de que la jerarquía eclesiástica sepa que en nosotros puede confiar porque trabajamos como hombres de iglesia todos los hermanos y por lo tanto hay una vida social y una vida con la comunidad a la que servimos y tal, pero que las hermandades son iglesias.

P.- La labor social en la hermandad es una de sus piedras angulares.

R.- Es muy importante. Tenemos el aula Manuel Siurot, que hace ya varios años se creó, donde tenemos una serie de hermanos que son maestros de profesión y ofrecemos a los niños que tienen dificultades para hacer sus deberes o complementar las clases que tienen en sus colegios. Es muy variopinto el alumnado que tenemos, muy joven y de distintas procedencias, algunos extranjeros con problemas también del lenguaje y es una satisfacción ver a las madres recoger a sus niños y que la hermandad cumpla con las obligaciones que tiene para con la sociedad de Huelva.

También tenemos la vocalía de caridad donde empezamos a visitar en los meses de frío distintos lugares donde hay personas que duermen y que no tienen cobijo en esas noches, les llevamos alimento, les llevamos compañía, conversación y nos cuentan sus problemas. Y lo hemos continuado, pensando que no es cuestión de frío o calor, que es cuestión de las necesidades que tenemos y estamos ayudados por muchos hermanos bondadosos.

Tenemos la escuela de quimioterapia en La Ribera, que ya es una institución de la Hermandad de Huelva, donde tenemos niños que les viene muy bien estar unas tardes a la semana con los caballos y con los monitores. También estamos atendiendo gracias al Banco de Alimentos y aportaciones que hacen los hermanos una bolsa de caridad a personas que están necesitadas.

P.- ¿Viven los hermanos su hermandad?

R.- Creo que hemos enriquecido la vida de hermandad simplemente con llamar a los hermanos. Por ejemplo en la mayordomía no es lo mismo que cuatro hermanos se esfuercen y se maten trabajando, cuando podemos tener a 15 personas inscritas. Igual con la camarista, es decir, el cuidado de la camarista y de la vocal de culto con la capilla y todos los actos religiosos es fundamental y ahí es donde la vida de la hermandad y la hermandad se hace en contar con los hermanos.

Si hablamos de la juventud, la dedicación que tenemos para la juventud y el grupo joven. Tenemos coro joven, hemos creado un coro infantil de voces blancas precioso, que hace poco estuvieron rezando la salve, y tenemos el coro oficial de la hermandad, que es un orgullo. Tanto a uno como a otro nos lo piden todo tipo de asociaciones, todo tipo de hermandades de la provincia y de fuera. Para nosotros es un orgullo que haya tantas personas que a partir de su horario de trabajo vayan a la hermandad a ensayar y a perfeccionar los cantes o los rezos, porque nosotros cantamos cuando rezamos y rezamos cuando cantamos.

Una vez que terminen las calores del verano, vamos a arrancar con los grupos de mayores. Los mayores tienen mucho tiempo libre y fundamentalmente se quejan de la soledad, por eso la hermandad va a hacer una apuesta por crear actividades para ellos durante las mañanas para ellos.

P.- La de 2025 será una romería especial a causa del Año Santo.

R.- Ya hemos vivido, cuando se nos convocó por la Hermandad Matriz, el rosario jubilar que se celebró hace unas semanas. Esa entrada en la ermita fue impactante. Al ser Huelva una de las últimas cuando entramos en la ermita fue impactante con todos los Simpecados porque allí había muchos corazones representados. De verdad que daba un placer mirar hacia atrás y ver todos los Simpecados de todas las hermandades. Fue un momento magistralmente realizado por los responsables de la Hermandad Matriz y salió perfecto. Se rezó el rosario, nos cogió la noche y las bengalas daban un colorido especial entre el silencio y el recogimiento. Fue un día muy especial.

Viendo la información que nos manda la Matriz, el cambio de sitio para la misa creo que ha sido un acierto, la marisma está preciosa. Lo único que hace falta es que el calor de los últimos días de mayo no se mantenga y tengamos unos días más fresquitos allí.

El Simpecado de Huelva, en el rosario jubilar s. borrero

P.- Háblenos de los proyectos que tiene por delante la hermandad.

R.- Hay proyectos materiales que sabe la hermandad que hay que ejecutar, como es la casa del Real. La casa donde está la representación de nuestra hermandad en el Rocío y que necesita una renovación física y de espacios. Se ha quedado pequeña y no sirve para las funciones que tiene que tener una casa de representación, donde está nuestro bendito Simpecado y donde está su hermano mayor. Es un proyecto económico importante y a lo mejor en los tres años venideros empezaremos a construirla. Ya el modelo se presentó hace tiempo, habrá que explicarlo y mejorarlo, pero con la venida de la Virgen a su pueblo el año que viene podría ser el momento de aprovechar el vacío de actividades que hay en la aldea para que podamos con el menor tiempo posible culminar ese deseo que tiene la hermandad.

También es un proyecto que está en cartera el empezar a plantear la construcción de una carroza nueva, que por supuesto será una réplica de la actual pero muy mejorada y labrada en plata. ¿Eso cuándo será? Pues cuando nos pongamos a buscar recursos. Tendremos que ver si es antes la carroza o es antes la casa.

P.- ¿Qué le pide el presidente a la Virgen cuando llega a la aldea el viernes?

R.- Mira, es curioso que cuando entra la carroza de nuestro Simpecado en su capilla, está la zona de el Real que ocupa nuestra casa hermandad repleta de público. Muchos que vienen con el Simpecado, muchos huelvanos y rocieros de muchos sitios que van a ver la entrada de Huelva. Bueno, pues tal como entra el Simpecado y se dan los vivas toda esa marea humana coge camino hacia la ermita, a darle gracias a la Virgen. A darle gracias a la Virgen por los que estamos aquí y por los amigos, los familiares que ya no están con nosotros pero sí están en la memoria y nuestro corazón. A la Virgen muchas veces no hay que ir a pedir, hay que ir a ofrecerle. Es verdad que interiorizamos a la Virgen en nuestra vida cotidiana, cuando tienes una pena, cuando tienes una alegría la Virgen está en tu casa, en tu corazón, en tus hijos… Yo a la Virgen lo único que le pido para la hermandad es que haya armonía y fraternidad, que en lo fundamental estemos todos de acuerdo en que ella es nuestra madre, que ella nos cubre bajo su manto y que esta hermandad tan grande y tan maravillosa como es la Hermandad de Huelva siga su caminar por muchos años.

Siguiendo con el Año Jubilar, por delante aun nos queda vivir otro gran acontecimiento para la hermandad, ese «Camino de Esperanza» que llevará al Simpecado de Huelva a visitar durante los meses de septiembre y octubre casi la totalidad de los barrios de la ciudad. ¿Qué nos puede avanzar de este proyecto, cómo se está preparando todo?

El Papa Francisco invitó a todos los cristianos a movilizarnos en un Año Jubilar de la Esperanza y nada más fuimos investidos como miembros de junta, planteamos en una reunión a la comisión del año jubilar en el obispado un recorrido por las parroquias de los límites de la ciudad con el Simpecado. Hemos estado hablando con los párrocos, hemos estado hablando con algunas de las hermandades que están en esas determinadas parroquias y queremos, a la vuelta del verano, llevar nuestro mensaje de fe, de esperanza y de alegría por los distintos barrios de la ciudad. Acompañados, por supuesto, por todos los hermanos y con las hermandades de las parroquias y las caritas parroquiales. Este 'Camino de Esperanza' terminará en la en la plaza de San Pedro, en una misa pontifical.

Queremos visitar en cada barrio a las distintas entidades sociales que en ellos se encuentren y poder acompañar a las caritas parroquiales en algunas necesidades que tengan. Llevarles también nuestra compañía y nuestra ayuda económica o material. Lo que queremos es movilizar a la hermandad durante más de un mes y medio, va a ser algo muy importante para la ciudad y sobre todo para la iglesia católica. Queremos ir allí donde nunca se ha ido y llevar ese mensaje de Cristo y el amor a la Virgen del Rocío.