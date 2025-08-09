Celebración del Rocío Chico: éstas son las restricciones de tráfico, circulación y aparcamiento en la aldea

El Ayuntamiento de Almonte ha activado un dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo de la celebración del Rocío Chico 2025, que conllevará prohibiciones de circulación, restricciones de estacionamiento y habilitación de bolsas de aparcamiento. Las medidas, coordinadas por la Policía Local, estarán vigentes desde las 15.00 horas del 15 de agosto hasta las 15.00 horas del 19 de agosto, con el objetivo de garantizar la seguridad, facilitar la movilidad en caso de emergencia, y asegurar el correcto desarrollo de esta cita tradicional.

«Estas medidas buscan garantizar la protección de todos, facilitar la movilidad en caso de emergencia y asegurar el buen desarrollo de esta tradición tan arraigada en nuestro municipio. Rogamos encarecidamente respetar las señalizaciones, así como evitar el uso indebido de vehículos en zonas restringidas«, señalaban desde la Policía Local de Almonte en la difusión del bando.

Restricciones en la aldea

Durante esos días, estará prohibido aparcar -que no circular- en todo el núcleo de El Rocío, incluyendo los callejones de servicio, los caminos de circunvalación, el entorno del Puente del Rey, así como las zonas R30 y R40. Estas restricciones podrán ser modificadas en cualquier momento por la Policía Local por motivos de seguridad.

En cuanto a la circulación, se prohíbe en el mismo periodo en todos los alrededores del santuario, la plaza del Acebuchal, El Real, Camaristas, Moguer y en la zona de corte habitual junto al Paseo Marismeño.

Para facilitar el acceso, el consistorio habilitará bolsas de aparcamiento en las calles Romero, Santaolalla, Boca del Lobo y junto a la gasolinera. Las personas con movilidad reducida podrán estacionar en la bolsa rotativa situada junto al Paseo Marismeño o en cualquiera de las demás zonas autorizadas.

El plan también contempla la reserva de varias vías de evacuación, que deberán permanecer libres de vehículos: Muñoz y Pabón, calle Bellavista, zona delantera del centro de salud, calle Almonte, unión de calle Almonte con la carretera A-483, primer tramo de calle Sanlúcar, Villamanrique, avenida de la Canaliega, calle Sacrificio, Camino Puente del Rey, avenida de los Ánsares y Camino de los Llanos.

El bando municipal incluye además normas específicas para el uso de équidos y vehículos de tracción animal, prohibidos en las zonas próximas a los actos solemnes, como el Santo Rosario y la procesión eucarística. Los carruajes deberán portar matrícula identificativa proporcionada por el Ayuntamiento y dispositivos luminosos para garantizar su visibilidad.

Asimismo, se informa de que el consultorio médico de El Rocío, ubicado en calle Bellavista, estará abierto 24 horas de manera ininterrumpida desde el viernes 15 a las 8.00 horas hasta el martes 19 a las 20.00 horas.