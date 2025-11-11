El Ayuntamiento de Huelva propone a los vecinos instalar la primera piscina pública de verano junto al Parque Moret

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un giro de 180 grados al polémico proyecto para la parcela de la antigua Casa Duclós, en el Parque Moret. En una reunión con una quincena de asociaciones de vecinos, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha propuesto construir en ese mismo solar la primera piscina pública de verano de la capital, descartando así, de momento, la controvertida idea de ubicar allí el nuevo albergue para personas sin hogar. Esta decisión busca dar respuesta a una demanda histórica de la ciudad y, al mismo tiempo, sofocar el conflicto abierto con colectivos como la Plataforma Parque Moret, que se oponía frontalmente a la construcción del centro de acogida en el considerado pulmón verde de Huelva.

La propuesta del albergue había generado una notable contestación ciudadana, materializada en la recogida de más de 5.000 firmas y la convocatoria de concentraciones de protesta. La Plataforma Parque Moret, principal voz de la oposición, argumentaba que la construcción violaba los acuerdos firmados en 1997 para la protección del parque y anunció su intención de llevar el caso a los tribunales. Ahora, el cambio de planes parece abrir una nueva vía de diálogo.

En el encuentro han participado las asociaciones de vecinos Amapolas, Mes de Mayo, Pasaje el Greco, La Hispanidad, Nuestra Señora del Pilar, Nueva Huelva, Santa Raquel, Santa Marta, Desniveles y Mirador del Conquero, entre otras, además de federaciones vecinales y la propia Plataforma Parque Moret. Según la nota municipal, todos los colectivos se han mostrado a favor de la propuesta de la piscina. En el caso de la Plataforma, se ha mostrado "interesada en la propuesta, si bien tendrá que consensuar su apoyo con sus integrantes".

Una demanda histórica

La ausencia de una piscina pública de verano es una carencia que Huelva arrastra desde hace casi dos décadas. Este anhelo se ha manifestado en repetidas ocasiones en el debate político y en la calle, e incluso a través de campañas de recogida de firmas en Change.org, como la que pide esta dotación para la barriada de Pescadería, que a día de hoy carece de equipamientos deportivos.

La alcaldesa ha explicado que, en respuesta a esta demanda, «hemos buscado una parcela que reúna todas las características necesarias de ubicación para que sea accesible al mayor número de onubenses, con las dimensiones suficientes para dar servicio a la mayor cantidad de población, que esté ubicada en un distrito donde garantice la mayor cobertura posible». La parcela de la antigua Casa Duclós, actualmente sin uso y en evidente estado de deterioro, se considera idónea por su calificación como dotacional, su fácil acceso por la avenida de Santa Marta y su ubicación en el distrito V, uno de los de mayor densidad de población.

Los representantes vecinales han calificado la propuesta como una "gran noticia" que dotará al entorno de «un espacio público y deportivo que en la zona actualmente no abundan», y se han mostrado agradecidos a la alcaldesa porque «haya escuchado a los vecinos y que por fin Huelva vaya a tener una piscina porque es algo muy necesario».

"Justicia social" para Huelva

Miranda ha insistido en que la construcción de la piscina es un compromiso de su equipo de Gobierno, recordando el anuncio realizado en el pleno del pasado julio. «Huelva tiene un importante déficit en instalaciones deportivas y de ocio de todo tipo. No es normal que la capital de la provincia carezca de unas instalaciones comunes en prácticamente cualquier municipio de la provincia. Es una anomalía a la que vamos a dar respuesta. Porque todos los onubenses vivan donde vivan, sean del barrio que sean, tienen derecho a disfrutar en verano de una piscina. [...] Es justicia social», ha destacado la alcaldesa.

El proyecto, según expuso, es ambicioso: «Huelva merece una piscina que se integre dentro de un complejo familiar de ocio. No vale con cualquier cosa. Queremos unas instalaciones adecuadas, que integren la piscina en un entorno verde, con zonas ajardinadas, de restauración y ofrezca a las familias y a los jóvenes que acudan a ella la posibilidad de disfrutar de una jornada de relax en su piscina».

Además, la instalación tendrá un "valor social" como "encuentro intergeneracional" y para fomentar "el respeto, la solidaridad y la cooperación". Contemplará "programas gratuitos o subvencionados para colectivos vulnerables" y buscará generar empleo y dinamizar la zona. Con esta ubicación, concluyó Miranda, «potenciamos la actividad propia del Parque Moret al mismo tiempo que recuperamos un espacio degradado que va a repercutir de forma muy positiva en todos los vecinos del entorno».