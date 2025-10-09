Paseo en barco con gambas y vino: así es el plan perfecto que puedes hacer en Huelva

Descubrir la costa onubense desde el mar mientras se degusta uno de sus productos estrella, la gamba blanca, es una de las experiencias más auténticas que se pueden vivir en Huelva. La empresa Excursiones Marítimas Isleñas ofrece un plan que combina un recorrido por parajes naturales e históricos con la gastronomía local, todo a bordo de una embarcación que zarpa desde Isla Cristina y Ayamonte.

La propuesta consiste en una ruta guiada por la ría del Carreras, el estuario que separa ambos municipios. Durante aproximadamente una hora y cuarto, los pasajeros conocen de cerca el funcionamiento del puerto pesquero de Isla Cristina –uno de los más importantes de España por volumen de capturas–, así como la historia y las tradiciones marineras de la zona de la mano de un guía local.

El recorrido se adentra en las Marismas de Isla Cristina, un paraje natural protegido de gran valor ecológico. Este ecosistema es un refugio para una gran diversidad de aves, tanto autóctonas como migratorias, que pueden ser observadas en su hábitat sin perturbar su actividad diaria. La embarcación también navega junto a los barrios marineros de Punta del Moral e Isla Canela, ofreciendo una perspectiva diferente de la costa.

El punto culminante de la travesía llega con la degustación a bordo. La experiencia incluye un aperitivo compuesto por la auténtica gamba blanca de Huelva y una copa de vino del Condado, una combinación que permite saborear la esencia de la gastronomía provincial en un entorno privilegiado.

Precios y horarios actualizados

Para la temporada actual, el paseo en barco tiene un coste de 14 euros para los adultos y 8 euros para los niños de entre 3 y 12 años, mientras que los menores de 3 años viajan gratis. Además, existe una modalidad para disfrutar de la puesta de sol desde el mar por 15 euros para adultos y 10 euros para los niños. Las salidas desde el puerto de Isla Cristina son a las 11.00, 12.15, 13.30, 19.15 y 20.30 horas. Desde el puerto de Isla Canela, los barcos parten a las 11.00, 12.45, 18.00, 19.00 y 20.45 horas. Es importante tener en cuenta que los horarios pueden variar en temporada baja, por lo que se recomienda confirmar antes de la visita.

Las embarcaciones, con vistas panorámicas y aseos, están adaptadas para personas con movilidad reducida. Los billetes se pueden adquirir a través de su página web o directamente en la taquilla, situada en la Calle Barco, 2 (Isla Cristina) o en el Paseo del Pinillo (Ayamonte). Para más información y reservas, la empresa dispone del teléfono 646 029 003.