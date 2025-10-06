Así es el restaurante del chef ganador de la Feria de la Tapa de Huelva 2025: se encuentra en uno de los pueblos más bonitos de la provincia

La celebración de la Feria de la Tapa de Huelva supone siempre un momento especial para rendir homenaje a la exquisita gastronomía onubense y a cómo la interpretan los cocineros que mejor tratan los maravillosos productos de la provincia. Estos días se ha llevado a la práctica la devoción por comer bien de todo lo que ofrece la despensa propia, con lo mejor de la tierra y el mar y, como siempre, acaparan los focos los premiados.

Este año ha recaído el honor del primer premio a la mejor tapa de Huelva el tronco de atún con crema de mojama y boletus de Juan Hormigo, un chef de reconocida trayectoria que vive con pasión el arte de combinar lo mejor que ofrece Huelva. Con una apuesta por el producto de calidad, con una elaboración ingeniosa y una presentación llamativa, lleva años conquistando paladares.

Esto se cumple en la tapa ganadora de la feria, que ya venía sirviendo en su restaurante, pero en un formato mayor, un reclamo que seguro que hará que muchos amantes de la buena mesa se acerquen al restaurante Juan Hormigo. Se trata de un establecimiento con un buen ambiente, donde Juan y su mujer, María José, acompañan a los clientes por la experiencia de disfrutar con sus creaciones.

El restaurante se encuentra en uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Huelva, Aracena, en el corazón del parque natural, donde se elaboran el mejor jamón del mundo y una gran cantidad de productos ibéricos. También hay materias primas muy preciadas, como las setas, las castañas y los quesos, entre otras. A todos los productos serranos, Juan Hormigo suma los de su localidad natal, Isla Cristina, donde el atún y otros productos del mar son otro pilar de su carta.

En el centro de Aracena

Este binomio poderoso es el punto de partida para una cocina cuidada, que tiene su hogar en el número 29 de la calle Barberos de Aracena. De sus fogones salen platos como la presa paleta con pimientos confitados y queso de cabra, el tartar de presa paleta, carrilleras ibéricas con crema de membrillo, surtidos de mojama, carabineros, hueva de atún y huevas de maruca, tomate con una salsa cítrica y caballa de Isla Cristina, postres como leche frita….y mucho más.

A la oferta de este restaurante en Aracena, desde este verano, Juan Hormigo ha sumado también otro establecimiento en el restaurante del Hotel Occidental de Isla Cristina. Allí reproduce la misma filosofía de apostar por el mejor producto de calidad del mar y la sierra y darle el mejor tratamiento para obtener diariamente el premio que supone la satisfacción de los comensales. Como el mismo dice en sus redes sociales: «Cuando unes Isla Cristina y Aracena nada puede salir mal».