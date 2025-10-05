Elaboran una lista con los 10 mejores sitios de Huelva para desayunar: bowl de frutas, croissant de sabores y tostadas personalizadas

El desayuno se ha convertido en toda una experiencia gastronómica en Huelva. Cada vez son más los locales que apuestan por ampliar su oferta con propuestas innovadoras, desde panes artesanos hasta cafés de autor o dulces típicos de otros lugares. En este contexto, el perfil de redes sociales Huelvafoodie, con miles de seguidores interesados en la gastronomía de la provincia, ha publicado su propio ranking de los mejores lugares para desayunar en Huelva.

Se trata de un top diez elaborado tras visitar distintos establecimientos y probar sus cartas. No es un listado ordenado -asegura-, sino una selección personal, que pone en valor tanto clásicos de siempre como espacios más recientes que han logrado hacerse un hueco entre los favoritos de quienes buscan algo diferente para empezar el día.

La lista incluye desde cafeterías con brunch de estilo internacional hasta pastelerías tradicionales y churrerías emblemáticas. Entre sus recomendaciones se encuentran croissants rellenos de pistacho, tostadas con pan portugués, cafés con licor de avellana o los churros de toda la vida. Una combinación que refleja la diversidad y calidad de la oferta gastronómica onubense.

Los 10 desayunos recomendados por Huelvafoodie

La lista elaborada por Huelvafoodie con los mejores lugares para desayunar en Huelva abarca locales ubicados en el centro de la ciudad y en sus barrios. Estos son los diez seleccionados:

La Pinta . Ubicada en la avenida Adoratrices y conocida por su variada carta de brunch. Destacan elaboraciones como el croissant con queso cottage, pera asada, miel y pistacho.

Le Petit Café. En plena calle Berdigón, es un clásico para los amantes del café. Su cappuccino es la gran estrella, acompañado de dulces y tostadas variadas.

Tankas Boutique del Café. En el barrio de Pescadería, son especialistas en café y sorprenden con creaciones como el café 'Alba' con un toque de licor de avellana, además de por su variada carta de tostadas y dulces.

GrowersGo Boutique Hostel. Desayunar aquí es hacerlo con vistas al Conquero. Ofrecen brunch con bagels, smoothies y opciones saludables.

El Olam Panadería. En el barrio de La Merced, este local ofrece panes y dulces portugueses con sello propio. Su pan de Portugal es la base de unas tostadas que han conquistado a los clientes.

Veneno de Rosalía. Situado junto a la plaza de Las Monjas, cuenta con una variada carta en cafés, panes de masa madre y dulces, con novedades cada temporada.

Ohlalá. También en la céntrica calle Berdigón, destaca por la calidad de sus tostadas, como la de jamón ibérico, muy aplaudida por su excelente relación calidad-precio.

La Grosera Pastelería. En la calle La Fuente, es uno de los clásicos de la ciudad. Sus tartas y elaboraciones dulces son el motivo principal de su inclusión en el ranking.

Bossé Bistró. Desde la transitada avenida José Muñoz de Vargas, este local de ambiente moderno ofrece una carta de tostadas muy cuidada y con opciones que sorprenden a primera vista.

Churrería La Rábida. Desde la calle Rábida, este local de referencia mezcla tradición y sabor. Sus churros, acompañados de café o chocolate, son una popular opción desayuno, especialmente cuando llegan los días fríos.

Hola Foodies!! 🥑💥 Tras un tiempo probando visitando varios establecimientos, os traigo mi TOP 10 lugares donde desayunar en Huelva ‼️ (no están ordenados, y es a gusto personal 😊): 1️⃣ La Pinta @lapintahuelva : Tienen una amplia y variada carta de brunchs 🍞, yo la ultima vez probé el croassan con queso cottage, pera asada, miel y pistacho 🤤 2️⃣ Le Petit Café @lepetitcafehuelva : Desde hace años vuelvo por su impresionante capacuccino! ☕ Tienen además variedad en dulces y tostadas 🥐 3️⃣ Tankas @tankasboutiquedelcafe : Especialistas en cafés y tostadas también muy variadas. La ultima vez nos encantó el café "Alba" con un toque de licor de avellana 🌰 4️⃣ GrowersGo @growersgo_boutique_hostel : Probablemente las mejores vistas de este top 📍, tienen unos brunch muy chulos con bagels, smoothies... 🍓 5️⃣ Olam @panaderiaelolamhuelva : Especialistas en pan y dulces portugueses 🇵🇹. Está en el top porque su pan de Portugal es buenísimo, quedando una tostada muy rica 😋 6️⃣ Veneno de Rosalía @venenorosalia : Se han trasladado a Rosalía la Ratona, pero su carta es la misma 🙌. Tienen variedad de cafés y platos dulces que van cambiando! 7️⃣ Oh lalá @ohlalaberdigon : Nos sorprendió la última vez que estuvimos con una tostada con un jamón buenísimo 👏 Lo digo como entendida en jamón 😜 Calidad-precio genial 8️⃣ La Grosera @lagroserapasteleria : Un clásico! Destacar sobre todo lo ricas que están sus tartas 🍰 9️⃣ Bossé Bistró @bossebistro : Tienen una carta de tostadas con muy buena pinta, nos han contado que están muy buenas 🤩 1️⃣0️⃣ Churrería La Rábida: Otro clásico, probablemente de los mejores churros en Huelva, acompañado de un café o un chocolate ☕, que para mí (y para mi abuela, que va casi 1 vez por semana!) de los mejores desayunos cuando hace frío ❄️ ¿Que otro lugar nos recomendarías? Os leo 👀 Hasta la próxima Foodies!! 🫶🏻

El fenómeno del desayuno en Huelva

Este ranking refleja una tendencia cada vez más consolidada en la ciudad: el desayuno como momento gastronómico clave. Lo que antes se reducía a un café y una tostada, ahora se ha convertido en una ocasión para probar nuevos sabores, productos artesanales y formatos como los brunch, que cada vez ganan más terreno.

Huelvafoodie no es el único perfil que contribuye a visibilizar esta oferta, pero sí uno de los más influyentes a la hora de marcar tendencias entre los onubenses más jóvenes. Sus recomendaciones ayudan a descubrir locales emergentes y, al mismo tiempo, a revalorizar establecimientos tradicionales que mantienen su encanto intacto.

Así, desde un croissant de pistacho hasta unos churros de toda la vida, el desayuno en Huelva demuestra estar a la altura de los paladares más curiosos y variados.