Adiós a una decena de kioscos que permanecían abandonados en distintos puntos de la ciudad de Huelva

Huelva dice adiós a varios kioscos que permanecían cerrados y abandonados en distintos puntos de la ciudad. La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva está procediendo a la demolición de las estructuras sin uso en respuesta, según asegura, a «la demanda de los vecinos y consiguiendo con su derribo recuperar espacios para el peatón y mejoras en la accesibilidad de las calles».

Hasta el momento, ya se han realizado demoliciones en la calle Tesoro de Aliseda en la zona de La Florida; la calle Vasco Núñez de Balboa en el Huerto Paco; la avenida Unión Europea en Las Colonias; y la avenida de Las Flores en El Torrejón; actualmente se trabaja en el Molino de la Vega; y a continuación está previsto actuar en Pérez Cubillas, para el derribo del kiosco situado en el Parque San Francisco de Asís y un segundo en la Plaza Juan XXIII.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la concejala responsable del Área, Mariló Ponce, ha supervisado las actuaciones que se están desarrollando actualmente en el Molino de la Vega, para la demolición del antiguo kiosco ubicado en la avenida de Las Palmeras, a la altura de la calle Escritor Luis Manzano.

De esta forma, ha dicho la primera edil, «damos cumplimiento a un compromiso adquirido con los vecinos, gracias al cara a cara, la cercanía, la política de escucha activa y despacho de calle para mejorar la vida de todos los onubenses, vivan donde vivan, dando respuesta a los problemas que de verdad les importan».

Instalaciones en desuso

El objetivo es demoler construcciones de unos nueve metros cuadrados aproximadamente que estuvieron destinadas a punto de venta de prensa y golosinas, pero que desde hace tiempo están en desuso y sus titulares han renunciado a la concesión administrativa. Se trata eliminar estos espacios y con ello acabar con la posibilidad de actos vandálicos, evitando el riesgo de que se conviertan en focos de insalubridad e inseguridad.

Además, con estos derribos se liberan las aceras y se ganan nuevos espacios para los peatones, mejorando la accesibilidad y la imagen de la ciudad en general.